La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora ha lanzado un nuevo programa de actividades de envejecimiento activo destinado a mayores de 65 años. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de este colectivo mediante estrategias que les ayuden a tener una participación más activa en la sociedad. La hoja de ruta ha sido presentado hoy por la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández, junto con el director territorial de la Fundación Intras, Adrián Pérez, y el responsable del área de Mayores en Cruz Roja, Luis Huete. Y en ella se incluye la celebración trece talleres con 213 plazas disponibles. Las inscripciones son gratuitas y podrán efectuarse entre el 25 de septiembre y el 6 de octubre a través de la web Apúntame Línea Zamora o en las sedes de los Centros Municipales de Acción Social.

Auxi Fernández ha sido la encargada de desgranar la importancia de este tipo de programas en una sociedad como la zamorana. “El envejecimiento es un proceso natural y no una enfermedad, por lo que nos gustaría que estos talleres, además de mejorar la calidad de vida de los mayores, ayuden a desdramatizar la vejez”, ha expresado. Al respecto, la concejala del Partido Socialista ha insistido en la necesidad de “cambiar el concepto y reivindicar” una vejez a la que se llega mediante el progreso. “Hay que dar calidad a esos años y es ahí donde las administraciones tenemos la responsabilidad de colaborar con asociaciones y entidades privadas”, ha expresado.

Luis Huete, por su parte, ha alertado sobre la soledad no deseada y la desmotivación de algunas personas mayores que “se autoexcluyen al pensar que no valen o no pueden”. Para el responsable de Cruz Roja, la mejor medicina para estos mayores es “socializar y salir a participar en una actividad, porque ese día se arreglan y se olvidan de los dolores”. Por su parte, Adrián Pérez ha señalado que la Fundación Intras ofertará tres talleres con sesenta plazas enfocadas a la estimulación cognitiva y desarrollados por neuropsicólogos.