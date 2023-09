Vecinos de La Horta avistan ratas en un solar sin cerramiento

“Vemos a las ratas saliendo desde ese solar día sí y día no, hasta el punto de que tenemos miedo de abrir las puertas de casa por si entran y no podemos sacarlas”. La crudeza de las palabras de esta vecina del barrio de La Horta demuestra la dimensión del problema. Esta zamorana señala directamente a una parcela situada en la esquina de la plaza de Santa Lucía con la calle de la Manteca, que hasta hace unos meses permanecía tapiada y ahora presenta un cierre de vallas, balizas y cinta de seguridad. La maleza campa a sus anchas, como también los escombros del antiguo cerramiento. Y, de acuerdo con este testimonio, también lo hacen los roedores. Pese a ponerlo en conocimiento de las autoridades, hasta el momento no ha habido remedio alguno y la paciencia del vecindario se agota.

La situación es límite, como así se desprende del testimonio desesperado de esta vecina que cada día ve cómo las ratas entran y salen con tranquilidad de ese solar. “Esa parcela lleva tiempo abandonada, pero un día, de la noche a la mañana, alguien decidió que la tapia molestaba y fue derribada”, ha señalado en declaraciones a este diario. “A nuestro modo de ver, alguien debería volver a levantar esa tapia; lo que está claro, es que el solar está en malas condiciones y abandonado, y para eso sí que existe obligación de intervenir", ha añadido. En efecto, el Ayuntamiento de Zamora recuerda frecuentemente a los propietarios que deben tener los solares en buen estado de conservación para evitar tanto desprendimientos como incendios, algo que no se cumple en este caso particular. Este grito de ayuda es la última opción de esta vecina, que comienza a temer que la situación se enquiste en el tiempo. “Por ese solar están saliendo ratas día sí y día no; campan a sus anchas por la zona y yo tengo miedo a abrir la puerta de mi casa por si me entra una y no puedo sacarla”, ha indicado. “Estos animales traen infecciones y, la verdad, no estoy por la labor de compartir mi vida con ellos”, ha expresado. Ante tal tesitura, esta zamorana ha pedido “que alguien haga algo” para tapiar ese solar y que las ratas lo tengan más difícil. “Así es imposible vivir; me siento discriminada en un barrio completamente abandonado”, ha declarado tras ponerse en contacto con este diario para explicar su caso. Los problemas del barrio de La Horta con los solares abandonados no son nuevos. En el año 2019, el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora dio a conocer un censo de parcelas en mal estado de conservación que situaba a esta zona como una de las más afectadas de toda la capital, aunque ni tan siquiera ese informe consiguió contabilizar el número de propiedades donde se multiplicaba la maleza. Además, los vecinos han denunciado en numerosas ocasiones la problemática con las pintadas y los grafitis en sus fincas privadas, así como la suciedad que dejan botellones en la zona.