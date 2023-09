El María de Molina traslada tres grupos a la Escuela de Idiomas de Zamora

El instituto María de Molina ha trasladado a tres grupos de alumnos de primero de bachillerato a la Escuela Oficial de Idiomas. Se trata de algunos de los alumnos cuyas clases se vieron afectadas por las humedades que provocaron las lluvias del fin de semana y que habían sido reubicados en los espacios de los ciclos formativos. Al iniciar hoy precisamente el curso los ciclos formativos los bachilleres han tenido que ser rebuicados en la Escuela de Idomas.

La delegada de la Junta, Leticia García Sánchez, informó que se ha habilitado un acceso por el interior del recinto para que los alumnos y los profesores puedan pasar desde el edificio del instituto hasta el de la Escuela de Idimas sin necesidad de salir a la calle. Dado que las clases de la Escuela de Idiomas no empiezan hasta el octubre todavía hay plazo para que se puedan habilitar más aulas de las afectadas por las inundaciones de aquí a estas fechas.

En todo caso Leticia García Sánchez explicó que no se va a meter a ningún alumno en un aula que no esté en las debidas condiciones de confort, ya que no es conveniente dar clases con un exceso de humedad en los espacios docentes. Por tanto hasta que no estén totalmente secas y limpias las aulas no se utilizarán.