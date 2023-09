La web del Ayuntamiento de Zamora ya recoge la declaración de bienes y rentas de 23 de los 25 concejales que conforman el Pleno municipal. La web no incluye los datos de los dos ediles de Vox, Fernando Lozano y Javier Eguaras, ya que si bien han presentado la declaración de bienes en Secretaría, no han dado su autorización para que el documento se suba a la plataforma. Para acceder a los datos, los ciudadanos pueden hacerlo a través del enlace http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=32395.

"Hay temas que son privados"

“Hemos facilitado los datos al Ayuntamiento. Da la sensación de que se van a manejar al antojo de cualquiera, cuando pensamos que hay temas que son privados, como las matrículas de vehículos, por ejemplo. Yo trabajo en el sector privado con datos muy sensibles de empresas y trabajadores y nos exigen que cumplamos escrupulosamente la protección de datos”, señaló, en declaraciones a la agencia Ical, Javier Eguaras.

“No entiendo por qué se arma tanto revuelo porque determinados datos queden un tanto salvaguardados. Si yo tuviera algo que ocultar, no me habría presentado a las Elecciones. Me pongo a disposición de cualquiera que tenga un interés lícito y hacerle partícipe de todos mis bienes. Quizá hemos pecado un poco de falta de experiencia”, añadió.

La declaración, obligatoria

El retraso en la publicación de la declaración de los bienes patrimoniales de los ediles, que tiene carácter obligatorio, se debe a que algunos concejales no habían firmado la autorización para que el documento se “colgara” en la web del Ayuntamiento, si bien todos ellos habían presentado en tiempo y forma el informe preceptivo antes de la toma de posesión de su cargo, tal y como marca la ley. Desde hoy, el Ayuntamiento cuenta con todas las autorizaciones firmadas para hacer públicas las cuentas de los concejales, excepto de los dos ediles de Vox, que no han dado su consentimiento para subir el documento en la web municipal.

Por tanto, ya se puede consultar en la página web municipal la declaración de bienes patrimoniales y de participación en sociedades, además de las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y sociedades de los concejales de IU, PSOE, PP y Zamora Sí. Los ediles y el resto de cargos públicos deberán presentar también estas declaraciones de bienes al final del mandato.