5.000 zamoranos podrán pedir en octubre sus vacaciones del Imserso

El programa de viajes del Imserso de la temporada 2023-24 arrancará finalmente durante la segunda quincena de octubre, tras la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de rechazar los recursos que se habían presentado contra la adjudicación de todos los lotes al grupo Ávoris.

Así lo ha anunciado este martes el Ministerio de Derechos Sociales, que ha detallado que ahora que el TACRC ha desestimado los recursos presentados a la licitación el Imserso trabaja ya para que esté "todo listo" para comenzar en las fechas habituales.

El programa de la temporada 2023-24 cuenta con 886.269 plazas (unas 70.000 más que en la temporada anterior) repartidas en tres lotes: 443.887 para viajes de costa peninsular; 230.039 de costa insular y 212.343 de turismo de escapada (con circuitos culturales, de naturaleza o de visita de capitales de provincia).

Que se haya desbloqueado el proceso no significa que ya se puedan solicitar los destinos, como informan agencias de viajes de Zamora. Para acceder a estos viajes primero hay que estar inscrito y luego recibir una carta con las fechas y destinos concretos que se pueden solicitar, lo que todavía no se ha producido ni se tiene plazo cierto. Según los cálculos del Ministerio será en la segunda quincena de noviembre, pero aún no hay fechas oficiales.

Es difícil saber el número de viajeros afectados. Según algunas fuentes estarían rondando las cinco mil personas en Zamora, si bien el dato no tiene confirmación oficial.

El problema

A comienzos de septiembre el TACRC admitió los recursos presentados por los otros tres grupos que habían pujado por los lotes (Mundiplan, Seniorplan/Nautalia y Soltour) contra la adjudicación en julio de todos ellos al grupo turístico mallorquín Ávoris, lo que hizo temer que el inicio de los viajes se retrasara incluso a comienzos del próximo año.

Sin embargo, ese tribunal finalmente ha dado la razón a Ávoris y ha desestimado los recursos contra un programa que está valorado en casi 850 millones de euros.

Ahora se procederá a la firma del contrato con la adjudicataria de los distintos lotes, Ávoris, y a continuación al envío de las cartas de acreditación a las personas usuarias de los viajes detallando la información que necesitan los pensionistas para reservar sus viajes.

Luego, comenzará la comercialización por parte de las agencias autorizadas para poder dar comienzo a la temporada de viajes.

Aunque el Ministerio ha asegurado que "el Imserso trabaja para que esté todo listo para las fechas marcadas usualmente en el calendario, durante la segunda quincena de octubre", Avoris no ha sido tan precisa y ha dicho que la comercialización prevé que sucederá a finales del mes de octubre o en el arranque del mes noviembre.

"El compromiso de Ávoris pasa ahora por poner en marcha el programa a la mayor brevedad posible, trabajando de forma estrecha con toda la cadena de valor, intentando recuperar el tiempo".