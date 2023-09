El Cine Barrueco regresa a Zamora en forma de podcast

Sus ocupaciones laborales son muy dispares, se encuentran en el rango de edad de la treintena, pero tienen dos cosas en común, su vinculación con Zamora, ya sea porque nacieron en ella o bien porque residen en la cuidad, y, sobre todo, su pasión por el cine, una afición que llevó a dos de ellos, a Fernando Esbec y a Javier Enríquez, a poner en marcha un podcast de cine al que bautizaron con el nombre la única mítica sala de proyección clásica que conocieron abierta "Cine Barrueco".

"Nos propuse el hacer este podcast de cine, ya que nos gusta mucho el cine y las series en vez de comentarlo en un grupo de WhatsApp, que lo hiciéramos un poco más oficial y grabáramos como punto de encuentro y como punto para compartir nuestra visión" del séptimo arte, aporta Fernando Esbec, mientras que Javier Enríquez aporta que "teníamos queríamos hacerlo en vídeo y en audio ya que teníamos los medios técnicos".

Pese a ser un punto de encuentro lúdico tuvieron muy claro que iba a contar una edición y una producción de calidad. "Utilizamos buenos equipos de grabación y la edición la intentamos hacer al estilo de radiofónico con cabecera de entrada con música y hasta contamos con secciones", aporta Esbec, que hace las veces de director, que añade: "No queríamos sonar como algo amateur, sino que estuviera cimentado de manera profesional".

Javier Enríquez y Fernando Esbec han implicado a amigos y familiares que comparten su misma pasión por el séptimo arte. Así entre los participantes habituales figuran Esperanza Chica, Raquel Mora, Damián Román, María Eugenia Escaja y Carlos Vasallo. Una nómina que acrecienta Patricio Cuadra "cuando analizamos películas antiguas o de ciencia ficción".

El debut lo realizaron con "Star Wars" a principios de 2022 y desde entonces suman más de 40 episodios subidos a Spotify y una veintena en Youtube, dado que en emprendieron primero el camino solo con audio. "Dimos el salto al vídeo porque nos grabábamos en imágenes por lo que únicamente había que procesar el archivo para que fuera apto para Youtube y solo modificamos un poco la introducción", describe Javier Enríquez.

"Cine Barrueco" comenzó grabándose cada semana para ahora gozar de una periodicidad quincenal. A lo largo de este camino se han aproximado a distintos estilos. Comenzaron aproximándose al cine popular y de superhéroes para luego centrar su atención películas más clásicas y de otros géneros con el objetivo de tocar distintos palos del séptimo arte

Cada temporada conlleva una planificación previa. El director Fernando Esbec proponen una serie de cintas y los participantes votan qué títulos desean comentar, aunque también dejan huecos en la programación para poder desgranar trabajos de rabiosa actualidad. En este sentido Javier Enríquez quien ejemplifica que en su momento fijaron su atención la cinta coreana "Parásitos" porque "era la que estaba en boga".

"Cine Barrueco", que la experiencia ha hecho que graben ya en aproximadamente una hora y media para que dure unos 60 minutos, presenta con una estructura fija, aunque este grupo de amigos deja espacio a la improvisación y el humor.

Entre las secciones habituales figuran un editorial ligado a la película que comentan, ya que si analizan cine de superhéroes llevan a cabo un comentario de unos dos minutos de duración sobre la historia y radiografía del cine de superhéroes. Otro apartado corresponde al comentario sobre la película, donde intentan no destripar mucho por si quienes les escuchan no la han visto. En mitad del programa hay un cuestionario efectuado por Javier Enríquez, quien lleva a cabo preguntas sobre la cinta a todos los participantes. La parte más amplia del podcast corresponde al análisis más detallado del trabajo y al final cada uno comenta sus escenas favoritas.

"Tenemos muy poca vergüenza y cuando nos confundimos durante la grabación o alguien mete la pata, en lugar de ocultarlo lo visibilizamos más. De hecho en Youtube hacemos cortes con los momentos más ridículos precisamente dando a conocer las meteduras de pata de cada uno" comparte entre risas Fernando Esbec. El periodista incide en la reivindicación de salas de proyección que conlleva la elección del nombre. "En Zamora tenemos ya solo a Multicines que sigue luchando y resulta muy dramático una ciudad se quede sin cine y no me gustaría experimentarlo".

El podcast en el que, episodio ras episodio ha dejado claro el rol de cada uno en el trabajo, siempre ha tenido por objetivo la divulgación. El proyecto funciona y si lograra una gran notoriedad sería un premio añadido que nuestro objetivo es tener un espacio para el que hablar de nuestra afición como si estuviéramos tomándonos una cerveza".

Cámaras, acción... ¡a analizar!