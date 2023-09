Esta es la misteriosa historia del coche que se mueve solo. O la típica noticia del robo de un Ford Fiesta pero que, sorprendentemente, acaba con final feliz. El pasado fin de semana, un cartel amarillo circulaba por los grupos de WhatsApp y las redes sociales de los zamoranos alertando del robo de un Ford Fiesta de color negro. En él, se ofrecían todos los detalles del vehículo, de tres puertas y con los cristales traseros tintados, además de la matrícula.

El dueño del vehículo llamó en un primer momento al depósito municipal de vehículos por si la grúa había retirado el vehículo, pero el coche no aparecía en el registro. Y en la madrugada del sábado al domingo, el dueño interpuso una denuncia por robo.

Misma historia, distinto final

El desenlace habitual en informaciones de este tipo suele ser el mismo: "El coche robado en Zamora aparece calcinado: previamente, los ladrones lo utilizaron para cometer un robo, un alunizaje, etcétera". Sin embargo, gracias a la colaboración ciudadana, el coche fue localizado en otro rincón de la capital, alejado de su ubicación original, y en perfecto estado. "No se sabe cómo el coche acabó en otro punto de la ciudad, sin ser forzado ni robado nada de su contenido. Quizá la grúa municipal lo cambió de sitio por error y no se notificó correctamente o algo similar (es mi teoría personal), porque no entendemos cómo ha podido pasar esto. Un caso para 'Cuarto Milenio' por lo menos", cuentan entre risas desde el entorno del afectado. Afortunadamente, todo ha quedado en un pequeño susto.