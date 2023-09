200 alumnos del María de Molina de Zamora, reubicados

El instituto María de Molina ha podido comenzar la semana de clases con normalidad a pesar de que hay doce aulas inutilizadas por las humedades y 200 alumnos han tenido que ser reubicados en otros espacios, informaron en la mañana de este lunes la delegada de la Junta, Leticia García Sánchez y el director provincial de Educación, Fernando Prada.

El instituto está realizando obras de eficiencia energética para mejorar la envolvente térmica del centro educativo lo que unido a las lluvias caídas el fin de semana ha producido daños en los techos de la última planta.

En estos momentos se había demolido la cubierta del instituto, concretamente 700 metros cuadrados de los dos mil que tiene en total. Una vez demolida se forman las pendientes y por último se impermeabiliza. La parte demolida se tapó para evitar humedades por las lluvias, pero la protección establecida no fue suficiente y el agua se coló al interior del edificio y provocó daños en los techos de las aulas.

“He hablado con la empresa esta mañana y se prevé que a finales de semana se comience con la impermeabilización de esta zona”, señaló Leticia García Sánchez, quien destacó el trabajo de la Dirección del centro y los técnicos de la Dirección Provincial de Educación durante todo el fin de semana para que el lunes pudiera comenzar con normalidad.

Son 200 los alumnos afectados, que cursan primero y segundo de Bachillerato y primero y segundo de Formación Profesional Básica.

Son doce grupos: cuatro de primero de Bachillerato, seis de segundo, además de un grupo de primero y otro de segundo de Formación Profesional Básica.

La reubicación se ha llevado a cabo dentro del propio centro María de Molina, gracias a que los ciclos formativos no han comenzado aún, lo hacen el miércoles, y se ha podido echar mano de esas aulas. Eso sí estos alumnos empiezan el miércoles, día en que se espera que se pueda utilizar ya alguna de las aulas afectadas por las humedades. Además se han utilizado otros espacios del instituto para ubicar alumnos.

En caso de que a medida que se incorporen los alumnos se vayan necesitando aulas se podía recurrir a las de la Escuela de Idiomas, centro que está al lado del instituto y no supondría un gran problema de desplazamiento para alumnos y profesores.

“En estos momentos continuamos con la limpieza. Se ha hecho un refuerzo de la limpieza de todas las unidades que hay en las aulas afectadas y el área técnica de la Dirección Provincial de Educación está en el instituto”, señaló la delegada de la Junta, Leticia García, en su comparecencia de este lunes, acompañada por el director provincial de Educación, Fernando Prada.

Saltaba la luz

“Estos días estaremos pendientes de la revisión de los daños que se han producido. Hemos hecho también una revisión eléctrica de todo el centro porque este domingo saltaba la luz debido a la humedad de los techos, pero ya está funcionando también con normalidad”, indicó la delegada.

Fue el sábado cuando los bomberos de Zamora tuvieron que intervenir en el instituto para achicar agua, pero la lluvia ha seguido entrando en el interior del inmueble durante todo el fin de semana.

La idea es que si se pueden limpiar las aulas y no vuelve a llover los alumnos puedan regresar a sus clases habituales en estos dos días que quedan antes de que se incorporen los alumnos de los ciclos formativos. En caso de que no se puedan recuperar estas aulas “estamos estudiando otras opciones como podría ser la Escuela de Idiomas, ya que estas enseñanzas no comienzan hasta octubre. Pero la idea es reubicar a los alumnos en sus propias aulas, si están aptas para la docencia”.