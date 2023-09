"Durante la escritura disfruto porque creo un mundo paralelo"

El escritor zamorano Eduardo Fernán-López acaba de ganar el VI Concurso de Microrrelatos en vivo "Deje aquí su sombrero" que organiza Cartagena Negra con un texto titulado "Monitos".

–¿Qué le impulsó a acudir al Festival de Cartagena Negra?

–Ya había acudido con anterioridad como lector, porque me parece un festival interesante que el próximo año cumple diez años, y que he visto crecer. El primer año que fui a Cartagena Negra por mi cuenta. Aún no existía mi primera novela "La Dentellada". La segunda vez fui como invitado porque la novela quedó finalista del Premio Icue Negro, a la mejor primera novela negra. Este año decidí volver. Sabía que organizaban un el concurso de microrrelatos y había escuchado alguno como público, pero nunca me había atrevido a participar porque el nivel es elevado. El texto tiene que ser corto y tener ese golpe de que desde la primera palabra te interese, lo que me parecía muy complicado. Me animé para volver al relato, que hacía mucho tiempo que no lo escribía porque entre la novela y las investigaciones históricas... el tiempo vuela. Me apetecía, di el paso y hubo suerte. De hecho este año, el nivel de los participantes ha sido muy bueno por lo que no me esperaba ganar.

–¿Cómo se le ocurrió la historia?

–La historia la tenía dando vueltas en mi cabeza desde hacía un tiempo. Siempre pienso en el núcleo, en el barrio que sabe o cree saber cosas y que nunca se atreven a hablar por miedo. Lo que digo en el relato que "los cobardes dicen más que los valientes, otra cosa son los remordimientos". Esta frase me viene a la cabeza y de ahí partió todo.

–Un texto muy intenso desde la primera frase de lo que evidencia un intenso trabajo.

–Sí. Se trata de un texto realmente muy trabajado. Los relatos cortos que he hecho para algunos certámenes, alguno de ellos incluso se ha publicado en alguna antología, tienen una extensión más o menos libre. Cuando te determinan un número de páginas o de palabras, lo que hago es, a partir de la idea que tengo, escribir aquello que me apetece y luego me doy cuenta que me he pasado. En este caso me excedí unas 550 palabras. Lo que hice fue intentando mantener la parte principal, la columna vertebral del texto, el inicio del texto con una frase inicial potente que llama la atención y un par de giros y el final, empezar a eliminar frases que no venían a cuento o bien adjetivos que sobraban hasta que conseguí lograr las 200 palabras que fijaban. Está reescrito y trabajado bastante.

–¿Qué tiene de especial el relato corto?

–En mi opinión es mucho más fresco. La novela supone un trabajo de años, tienes que estar mucho tiempo documentándote, tienes que trabajar muy bien los diálogos. Tienes que intentar que cada capítulo tenga un engranaje perfecto que pase al siguiente sin decaer en intensidad, sobre todo, en el caso de la novela negra y policíaca que es lo que a mí me gusta escribir. Frente a ello el relato corto resulta mucho más fresco. En el tienes una idea y a partir de ese punto, creas un microcosmos muy cercano y muy directo. A mí me resulta muy difícil hacerlo, pero a la vez me gusta porque me ayuda a pensar y me ayuda a utilizar otros mecanismos distintos que no tienen cabida en la novela, donde tienes mucho espacio para explicar, frente al relato que tiene que ser directo, rápido y efectivo.

–¿En qué está trabajando en estos momentos?

–Estoy trabajando en mi siguiente novela. Estoy trabajando la última parte, en la reescritura. La estructura de la novela bien articulada, dónde transcurre y cómo, así como los personajes está hecho y ahora estoy trabajando con vistas a mandarlo a editoriales. Ahora tengo que comprobar que se acoplen bien los capítulos, que el ritmo no decaiga, se trata de un trabajo arduo y pesado. A mí el proceso de la creación me encanta, el proceso de documentación es fascinante porque una cosa te lleva a otra. El proceso de escritura me divierte mucho porque creas tu mundo en paralelo y las correcciones también tienen su interés, pues aprendes a discernir lo que vale y lo que no, y tiene hasta un lado divertido. La parte en la que estoy en este momento, esa última corrección orientada ya a buscar una editorial, es un poco más tediosa, pero siempre vas aprendiendo. Soy el novato que ya tiene en la calle su primera novela y estoy enfrascado en la segunda y por suerte tengo a gente que me cuenta, que me habla y me dice cómo lo puedo ir haciendo mejor. También voy aprendiendo de los otros escritores que es muy importante en este oficio.

–¿Ese deseo de aprender le impulsa a ir a los congresos y festivales de literatura?

–Sí, antes siquiera de pensar que podía escribir una novela como "La dentellada", yo acudía a estas citas porque soy un lector de novela negra. Siempre me ha interesado conocer a los escritores y las escritoras que leo. Los festivales abren la puerta a conocerlos y suelo acudir y repetir al año siguiente siempre que puedo. Me gusta ir por la cercanía que hay con el autor, pues puedes hablar con ellos e incluso tomarte una cerveza o un café y conversar. Además, los festivales más pequeños te brindas más esa oportunidad. A otros escritores los he conocido cuando he acudido a presentaciones de mi novela, por lo que ya somos amigos. Cuando solo iba como lector tomaba notas de los consejos que me daban y a la hora de enfrentarme con la escritura, he ido poniendo en práctica aquello que ellos me habían comentado y eligiendo lo que se acomodaba más a mi forma de escribir.

–¿Recomendaría el asistir a quien quiere comenzar a escribir?

–Sí, porque son lugares muy importantes porque son personas que trabajan tu género, que llevan muchos años de experiencia, que comparten observaciones y consejos que a ellos les han funcionado. Son un ejemplo y un espejo en el que mirarse.

–Su primera novela "La dentellada" va por la sexta edición, lo que es una excelente carta de presentación para el texto que está ultimando.

–Yo no me lo esperaba. Este primer libro me ha traído cosas muy buenas y más si tienes en cuenta que es el título de un novato publicado en una editorial pequeña, que sobrevive entre los grandes grupos. Yo no tenía contactos directos con festivales y sin embargo, me han ido llamando. Desde que llegué a ser finalista del Paco Camarasa y luego finalista de Ojo Crítico. Luego me llevé el primer premio en Morella Negra. Este bagaje me ha abierto muchas puertas. Tras dos años con la novela en la calle, todavía me siguen invitando a presentaciones y ferias. Es algo que estoy asimilando y desde luego supone un apoyo dentro del mundo editorial, donde resulta muy complicado meter la cabeza. Si con la primera logras que una parte del sector te conozca, sin duda, me ayudará a que puedan apostar por mí en mi segunda novela.

–¿Qué podemos avanzar de ese texto?

–No puedo adelantar muchas cosas porque estoy cambiando algunos detalles. Es una novela policial con toques muy sociales. Tenemos al policía tradicional, pero en el trasfondo de los crímenes hay mucho calado social. Transcurre en una ciudad con puerto, pero también estará Zamora. Además, los lugares donde transcurre se podrán visitar porque está situada en el momento actual.

–¿Tiene peso la capital zamorana?

–Zamora estará presente, aunque no tanto como en "La dentellada", que transcurre íntegramente. Más adelante, si siguen apostando por mí y siguen publicándome, quiero volver a Zamora con una novela, que me ronda en la cabeza, que tiene lugar íntegramente en ella.

–¿Será la tercera?

–Quizá sería la tercera o cuarta, no lo tengo todavía claro. Mi idea es que Zamora esté en mis textos.