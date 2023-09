La Audiencia niega que la exalcaldesa y ediles de Roales prevaricaran como denunció Vox

La exalcaldesa de Adeiza en Roales del Pan, Berna Miguel, y los tres concejales del PSOE no prevaricaron al pedir la ayuda de 56.000 euros a la Diputación de Zamora para pavimentar la calle de la Cruz, como denunció el actual alcalde y diputado provincial de Vox, David García Montes, una obra que él mismo se encargó de ejecutar. La Audiencia de Zamora dicta una sentencia absolutoria para la exregidora, Berna Miguel, para quien fue su teniente de alcalde, Alberto González Pérez; y para los concejales del PSOE Manuel Sobrino Jambrina y Raúl Centeno, al estimar que no existe ningún delito penal. El diputado de Vox debería haber recurrido la decisión municipal "en tiempo y forma", remarca la Audiencia, y "debería haber planteado sus dudas en el Juzgado Contencioso, a lo sumo". Y es que los magistrados hablan de "orfandad probatoria", subraya el abogado de los procesados Luis Felipe Ferrero, "no tenían pruebas de los delitos de corrupción: ni de prevaricación ni malversación de caudales públicos, ni de cohecho ni de tráfico de influencias", por los que la abogada de la acusación pedía 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación para cargo público.

El edil del PSOE denunciado, González, se congratula por una decisión "justa y lógica. No puede ser que quienes queremos beneficiar al pueblo seamos los perjudicados. Hemos estado cuatro años con la espada de Damocles sobre la cabeza" por una denuncia infundada. La ayuda, a la que podría haber renunciado el denunciante y actual regidor de Vox, se pidió "para no perderla y para que la gente no tuviera que pisar barro. Ni siquiera hemos hecho la obra, la ejecutó Vox", por lo que González valora que "nos denunciaron solo porque querían hacer daño un gratuito". E indica que el secretario "podría haber hecho un reparo y, a día de hoy se podía solventar la situación". El socialista cree la sentencia "muy necesaria, muchos municipios se ven en esta situación". El abogado tilda la sentencia de "coherente con la jurisprudencia porque no se pueden dejar pasar plazos y después denunciar, como ha hecho el alcalde de Vox sin ninguna base, según el fallo.