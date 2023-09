El 4% de bebés de mujeres que beben en el embarazo sufre daños cerebrales

El 4% de los bebés zamoranos nacidos de madres que han bebido durante el embarazo, "por poco que sea, un solo vino", sufre daños cerabrales, lo que se denomina Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), que conlleva una merma del coeficiente intelectual, además de otras dolencias asociadas como problemas de corazón o en la vista, explicó ayer en Zamora Jacinto Castillo, padre de una joven con ese trastorno y secretario de la Asociación Visual TEAF, la única existente en España, y quien participó en las Primeras Jornadas al respecto celebradas en la capital.

La aceptación del consumo de alcohol como parte de la socialización en la cultura española es un riesgo para el feto, "el alcohol pasa directamente al torrente sanguíneo y, por tanto, al bebé", explica Jacinto Castillo, con el consiguiente daño para el bebé, un riesgo que continúa presente mientras el niño o la niña toma la leche materna. Y esta práctica en España es bastante elevada, así lo demuestran los estudios de cabellos de la embarazada porque cada centímetros es un mes de embarazo y la conclusión es que "el 60% de las mujeres que participaron en ese muestro bebía".

A la carga emocional que implica para las mujeres la afección de su hijo, se suma el abandono por parte de los especialistas médicos que pueden sacar de dudas sobre qué le ocurre a ese niño o esa niña. Solo se requiere un diagnóstico certero que es posible, "nosotros en la Asociación lo hacemos". Esta actitud termina por echar mano de la vía más fácil para medicar a estos niños y niñas, el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDH), cuando esta afección no tiene medicación.

El consumo de alcohol conlleva la pérdida de la patria potestad, es la primeras causa en España, "es lo sustancia que logra que una madre se olvide de sus hijos, se va y vuelve a los seis días, con cualquier otra sustancia adictiva sigue con ese hilo", agrega Castillo. Es por ello que la inmensa mayoría de los niños y niñas que se dan en adopción tiene esta afectación", agrega Castillo.

Los asistentes pudieron encontrar respuesta a una de las grandes preocupaciones de los padres y las madres, "¿Qué hacer ante el TEAF?", título de la conferencia ofrecida por el médico Francisco Pascual, presidente de la Sociedad Española del Alcohol, Alcoholismo y Otras Toxicomanías y coordinador de la UCA de Alcoy.

"Es preciso exculpar a las madres, que no se les haga responsables"

El estigma que sufren las mujeres que se encuentran en esta situación "es tremendo, el decir "he sido yo la que ha provocado esto" cuando tienen un diagnóstico en la mano es tremendo para ellas", expone el presidente de la Asociación que intervino en las Jornadas organizadas en el Colegio Universitario por Alcohólicos Rehabilitados, con respaldo de Caja Rural.

Este padre de una joven con TEAF insiste en que es imprescindible hacer ver a esas madres que no son culpables del trastorno de su hijo o hija, "igual que a ellos y ellas, hay que decirles "tu madre nunca quiso hacerte daño porque o no sabía que ponía en riesgo al feto o tenía una adicción y no tenía medios para combatirla". No solo el acoholismo explica la existencia de este trastorno, sino también el desconocimiento entre los jóvenes, "a mí me ocurrió" de los efectos que puede causar el tomar un solo vino cuando se espera un niño.

"En las etiquetas ni se especifican calorías, ni composición ni nada de nada porque el lobby del alcohol se encarga de que esto no sea transparente y, encima, en este país tenemos una fiscalidad muy baja sobre el alcohol, por eso nos viene gente de todo el mundo, turismo exclusivamente a beber", añade Jacinto Castillo.