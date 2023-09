"Intento superarme para demostrar la fuerza que tiene un espectáculo de magia"

El mago de Luis de Matos regresa a las Jornadas Internacionales de Magia, con las que tiene una intensa relación. Además de realizar sus propios números, el portugués será el maestro de ceremonias de las tres galas internacionales que tendrán lugar desde el viernes, día 15 al domingo 17 de septiembre, en el Teatro Principal.

–Regresa a Zamora y a las Jornadas Internacionales de Magia que se podría decir que para usted es como estar en Zamora.

–Desde luego. Yo llevo yendo a Zamora desde que tenía unos 18 años, he ido creciendo viendo crecer a las jornadas internacionales de magia. Los recuerdos que guardo son muy buenos desde el personal del Principal a su público y el propio teatro en sí mismo que, tal y como está diseñado, permite una cercanía absoluta hacia el público y no hay butacas malas, ni sitios malos, lo que ayuda a que el público se siente muy partícipe y muy cercano a lo que está ocurriendo en el escenario y eso es ideal para nosotros. Tengo la sensación de haber estado todos los años. No obstante, las últimas ediciones no he ido y ¡tengo mono de actuar en Zamora!

–¿Qué tienen de especial estas jornadas?

–Además de la calidad de los artistas y de la organización, las hacen especiales que quienes asisten ya saben que existen y tiene lugar en septiembre. No es un evento impuesto como novedad o que repercute en una minoría... las jornadas se imponen porque las ciudades las vive, es ya normal que haya magia en las calles de la ciudad y la gente se la encuentre y se pare para disfrutarla; que haya magia en los pueblos que la gente compre las entradas para acudir a las galas... Otro de los secretos es la mezcla de estilos, de formas de entender la magia, de países de origen de los artistas lo que hace que cada edición tenga una mezcla que es atrayente para el público, teniendo en cuenta que el público de Zamora ya sabe de magia, ya ha visto mucho y tiene un criterio para comparar, lo que obviamente anima mucho a quien organiza y anima mucho a los artistas que participan.

–Pero también implica una responsabilidad.

–Sí, pero casi es lo de menos porque no hay otro sitio donde se pueda disfrutar de esta interacción tan cercana entre el público, las instituciones y la magia y que se haga una fiesta tan completa como son las Jornadas Internacionales de Magia.

–Y usted tendrá en las galas internacionales la doble función de actuar y presentar.

– Se convierte en placer y honor porque presentar y actuar son mi vida. Es un placer porque me siento en casa en el teatro y sé que hay fuertes probabilidades de que entre quienes vayan a ver las galas del viernes y el sábado a las 20.30 horas y el domingo a las 19.00 horas, sepan quién soy, de dónde vengo y lo que me gusta hacer y eso es el placer que sientes cuando vas a ver a unos amigos que ves cada cierto tiempo o cuando ves a la familia que vive en el extranjero.

–Y comparte escenario con profesionales que atesoran importantes carreras.

–He trabajo muchas veces con Norbert Ferré y con Joaquín Matas, de hecho soy fans de sus trabajos. Con Lore Lavand no he coincidido, pero era muy gran amigo de su padre. Conozco su trabajo por vídeos y me parece muy interesante que está presente porque todos juntos, la ensalada que se generará con estas cuatro formas de estar en el escenario seguro que resulta muy interesante e irrepetible.

–¿Qué ofrecerá usted?

–Estamos trabajando es un par de cosas, que es lo que siempre me gusta hacer. Es una oportunidad y una responsabilidad ofrecer algo que pueda hacer reflexionar sobre el legado de 30 años, de 30 ediciones, de tantas décadas de magia con la misma persona de capitán. Es un momento de celebración por la efeméride y por fin de la superación de los momentos de nuestras vidas que nos han quitado la naturaleza. Además, es importante celebrar algo en el momento el que ese algo, las jornadas, gozan de plena salud sea de organización, sea de artistas, sea, sobre todo, de público disponible para que estimulemos su capacidad de soñar.

–¿Qué proyectos tiene en los próximos meses?

–En el 2018 empezamos con una nueva producción que se llama "Imposible en vivo", que es como consecuencia de la última serie de televisión que hemos hecho para el sábado noche en Portugal, que ha sido muy novedoso porque es primera serie de magia que se ha hecho en el mundo, estaba íntegramente hecha en directo y que tuvo una gran acogida de público. A finales de 2017 hemos pensado que el mérito de ese formato no dependía de se haga solo en televisión y pensamos hacer una producción que llama "Luis de Matos en vivo", un espectáculo de cinco artistas que cada año se renueva con nuevas ilusiones y un nuevo elenco. En 2018 logramos 25.000 espectadores en diez días, luego repetimos en 2019 con 35.000 pensábamos continuar en el 2020, pero no se hizo. El pasado año se retomó y logramos alcanzar la cifra de 35.000 espectadores, lo que confirma que hay un público al que le gusta y que quiere volver a ver magia. Estamos preparando una gira de seis semanas, con casi 50 espectáculos, en cuatro ciudades de Portugal desde Figuera da Foz, donde estrenamos. Luego estaremos tres semanas en Lisboa, una semana en Oporto, que le queda más cerca al público de Zamora, y luego estaremos en el sur, en Faro en el Algarve. Estamos muy concentramos para cumplir las expectativas y para intentar superarnos para demostrar la fuerza que tiene un espectáculo de magia y, sobre todo, para que sea por definición para todas las edades y todos los públicos. Si hay algo que viene de serie con el ser humano es la imaginación y esa perfecta noción que tenemos de lo que es posible y lo que es imposible y ahí justamente entra lo que hacemos nosotros que es convertir el imposible en realidad durante unos momentos y en condiciones determinadas que hacen que sea real, pero no lo es.

–¿Resulta más complejo convertir lo imposible en posible en televisión?

– Hay técnicas distintas en teatro y en televisión. Hay que ser consciente del entorno donde se actúa. Una de las principales dificultades de la televisión es que es en directo y como utiliza varias cámaras, es complicado controlar una mirada única de un ojo único que siempre cambia de lugar, que es la cámara. En un teatro tienes el doble de ojos que de personas en ángulos distintos y con un grado de atención distintas. Son discursos distintos que tienen el mismo fin. En el programa que hacíamos teníamos las tres cosas, era televisión, era directo y teníamos 200 personas de público por lo que combinábamos las ventajas y las dificultades de estas tres cosas.

–¿Cómo se consigue que una televisión pública apuesta por magia en prime time?

–Yo comencé a hacer magia en televisión a principios de los 90. Siempre he tenido el planteamiento de estar un tiempo, dejarlo y luego volver, lo que garantiza que tengo algo nuevo que mostrar. No obstante, la magia está subestimada por la cobardía de los directivos de televisión de no apostar por nuevos formatos y por la gente tiene un preconcepto de la magia. También ha habido en algunos países magos que no han aprovechado la oportunidad que se le ha dado y un mal programa de magia es un desierto durante mucho tiempo. Hay que apostar por un contenido trasversal, sorprender y agradable de consumir. La tele permite una cercanía. Una moneda en magia puede llenar la pantalla hay mucho por explorar, por probar y por disfrutar y quizá sería el momento para que los directivos apuesten por ese arte y nos olvidamos de la colonización de formatos internacionales cutres.