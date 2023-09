Zamora se gana unas segundas Edades

Zamora volverá a acoger una nueva muestra de las Edades del Hombre en la primavera de 2025. La actividad cultural, que recupera su periodicidad anual, estrena carácter transfronterizo, ya que por primera vez la exposición de arte sacro tendrá una sede en España y otra en Portugal, en concreto en la ciudad de Oporto.

La XXVIII edición tendrá por eje vertebrador del río Duero, tan importante en las dos ubicaciones.

La propuesta de la Diócesis de Zamora empezó a gestarse tras la catástrofe de la Sierra de la Culebra del pasado año. "Sufrimos una tragedia humana, ambiental y económica que a todos nos conmovió y a que a la Iglesia Diocesana le hizo pensar que esta tierra merece levantarse, merece recuperar la esperanza y merece encontrar razones para mantener su identidad" destacó el miércoles el obispo de Zamora, Fernando Valera.

El prelado atestiguó que la desgracia se encuentra el "origen intelectual y moral" de este proyecto que "hoy de alguna manera es un homenaje a todos los que sufrieron la devastación", unos argumentos que hicieron que su planteamiento contara con el consenso del patronato de la Fundación Edades.

Valera defendió que la nueva exhibición en la capital supondrá un antes y un después dentro de las muestras de arte sacro y que, sobre todo, "convierta a Zamora en un destino de excelencia".

Muestra ibérica

Por su parte el delegado diocesano de Patrimonio, Miguel Ángel Hernández, remarcó el carácter transfronterizo, lo que abre la puerta a que pueda beneficiarse de fondos Interreg. La inclusión por primera vez de una sede portuguesa convertirá "al río Duero en el eje que vehícula la exposición" y ese cauce que nos une "se convierte en un manto espiritual que arropa a los pueblos de España y Portugal".

Temática, pendiente

En cuanto al tema que centrará el discurso expositivo en Zamora, todavía no se ha perfilado. No obstante, desde la Diócesis de Zamora han sugerido que "se tenga en cuenta la vulnerabilidad, pero no solo en recuerdo de los incendios sino de esta tierra despoblada y la España Vaciada. Los fuegos fueron un impacto muy fuerte, pero no es el único impacto porque somos vulnerables y tenemos que abrir una puerta a la esperanza", enfatizó Hernández.

Tampoco desde la Diócesis de Zamora han podido avanzar en qué templos se distribuirá las piezas artísticas. El delegado de Patrimonio explicó que "empezaremos a trabajar con esos detalles con Edades próximamente. Hay una exposición delante", en referencia a la de Villafranca del Bierzo de 2024 que también se presentó el miércoles.

Presentación en Valladolid

Por otro lado, el presidente de las Edades del Hombre, Abilio Martínez, aseguró en Valladolid que la posibilidad de celebrar una edición de Las Edades "transfronteriza" supone una forma de "mostrar que el patrimonio es elemento de unión y de hermanamiento entre diversos territorios" y añadió que desean que "el programa sea un motor de desarrollo y de identidad en las regiones y, sobre todo, un elemento de unión y de acercamiento", informa Ical.

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, se refirió a "la cicatriz que es la Raya hispano-portuguesa" para calificarla como "un lugar de encuentro entre culturas". El político aludió a que la edición de 2025 pretende "profundizar en la colaboración con nuestros hermanos portugueses", con una cita donde será protagonista la "bella, desconocida y querida ciudad de Zamora".