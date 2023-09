Oriente toma el escenario del Teatro Ramos Carrión el viernes día 15 de septiembre con la espectacularidad y elegancia del Gran Circo Acrobático de China que presenta un montaje lleno de fantasía y movimientos imposibles.

Con más de 30 artistas en escena, entre los que se cuentan medallistas olímpicos y profesionales del Cirque du Soleil, el show invita al público a viajar junto al protagonista, un niño soñador que entra por azar en un mundo fantástico.

Danza, música, malabares, un colorido vestuario o un llamativo montaje de luz y sonido e impresionantes números aéreos serán los encargados de sostener la espectacularidad visual que define los trabajos del Gran Circo Acrobático de China.

Por otro lado, el Ramos acogerá la X edición del encuentro Platta entre el 22 y el 24 de este septiembre, organizado por la Federación de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León.

El viernes 22, los vallisoletanos Tiramisú Teatro darán el pistoletazo de salida con "Cuerdas", texto que presenta el viaje de tres hermanos sobre la cuerda floja de los recuerdos y la nostalgia que han forjado sus diferentes personalidades. El día 23, está prevista una sesión doble en la que se podrá ver "O’Saque", en la que la compañía portuguesa D’Improviso pone en escena el devenir de dos amantes que deciden asaltar un banco y esconder el dinero en el ataúd de la madre de uno de ellos. El segundo pase estará protagonizado por la zarzuela gallega "A pena do cu do mundo" en la que una peculiar familia, interpretada por la compañía Carrachanacacha do Aturuxo de Melpómene, ve alterada la armonía de sus vidas ante la amenaza de una nueva concejala y la llegada de una tribu okupa.

El domingo 24 se celebrará una lectura dramatizada y un taller de improvisación con Louis Hearn, formado en Los Ángeles. Ambas actividades se abrirán al público hasta completar aforo.