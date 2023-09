Los abogados de Zamora piden ir a la Seguridad Social para jubilarse con más de 400 euros

Los abogados de Zamora, "la infantería" del colectivo se ha puesto en pie de guerra hasta lograr que se les permita, con una ley específica, pasar a la Seguridad Social y poder acceder a una pensión superior a los 400 euros actuales que les obliga a prolongar su vida laboral sine die, a pesar de que "pagamos a nuestra mutua 500 euros al mes, una cuota más alta que si fuéramos autónomos", explica el portavoz del Movimiento J2 en la provincia, Patricio Cuadra Blanco.

Esta iniciativa persigue hallar el camino, abierto ya en las comunidades autónomas de Galicia y Andalucía con una proposición no de ley, para que estos profesionales puedan adherirse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y lo hagan sin perder un solo euro del dinero que han ido pagando a la Mutualidad de la Abogacía.

"Queremos poder pasar al RETA no por la cara", declara este letrado, sino "con la aportación de todo ese dinero que hemos entregado a la Mutualidad durante nuestro periodo de ejercicio profesional como equivalente a la cotización a la Seguridad Social". Cuadra Blanco explica que "no queremos causar ningún trastorno económico a la Seguridad Social".

El colectivo, que se ha organizado al margen del Colegio de Abogados, del Consejo de la Abogacía de Castilla y León y del Consejo General de la Abogacía de España porque "no tenemos su apoyo. Su inoperancia en esta cuestión tan importante nos ha llevado a crear el Movimiento J2 para impulsar una proposición no de Ley en Castilla y León que abra "una pasarela", un mecanismo legal que nos posibilite el pasar al RETA sin perder la antigüedad en la cotización que estamos haciendo a la Mutualidad".

La inmensa mayoría de los profesionales de la provincia se ven esta situación, con décadas de ejercicio a sus espaldas y sin posibilidad de dejar atrás la mutua sin perder una importante cantidad de dinero, por tanto, abocados a esa pensión de 400 euros mensuales o a tener que trabajar hasta más allá de los 70 años para poder mantener unas condiciones de vida aceptables.

Morir con la toga puesta

"Los compañeros que se han jubilado viven en una situación muy precaria, no pueden vivir, nos empujan a morirnos con la toga puesta. Y "no es que no hayamos hecho como la cigarra, sino que hemos pagado religiosamente a la mutua cada mes. Queremos que se nos reporte la antigüedad para poder irnos a la Seguridad Social y se obligue por ley a la Mutualidad a entregar esos fondos al Estado".

La propuesta de los abogados es aportar íntegramente al régimen de cotización estatal esos fondos que ha entregado mes a mes cada profesional a esa entidad sin ánimo de lucro y que impida que, si el abogado decide irse al RETA, tenga que tener cotizados los 15 años que se le exigirían actualmente para acceder a una pensión como autónomo, además de perder el 56% de la cantidad que haya entregado al Mutualidad de la Abogacía durante los años en los que haya estado adscrito a ella, unas condiciones que les mantienen atrapados en esa entidad y sin una salida que les permita disfrutar de una pensión digna tras una larga trayectoria profesional.

Una pensión por debajo de la no contributiva

Aunque la idea generalizada entre la población sobre los abogados se remite a un colectivo profesional privilegiado, con pingües beneficios durante su carrera y, por tanto, con un nivel económico que les asegura una jubilación de oro, la realidad es que su pensión al finiquitar su vida laboral está por debajo de la no contributiva, es decir, de los 484,61 euros al mes.

La situación es dramática para este colectivo que no vio mejora alguna en la reforma de 2005 que les daba la posibilidad, por fin, de salir de la mutualidad pero con unas condiciones que, en la práctica, les mantiene sujetos, "pero muchos no nos pasamos a la Seguridad Social, puesto que perdíamos el dinero aportado hasta entonces", expone Patricio Cuadra Blanco. Hasta 2005 "teníamos obligación de pagar a la mutua", expone el portavoz del Movimiento J2.. Los procuradores están también en esa batalla que confían en poder ganar. La Mutualidad es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1948 para los abogados como alternativa al régimen de autónomo.