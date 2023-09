Vox boicotea en Zamora a los grupos de Mubaza: "Cantad en español, payasas"

Un centenar de miliantes y simpatizantes de Vox irrupieron en plenos ensayos de los grupos musicales que participan en la actividad Tardeo Musical de Mubaza en la Plaza Mayor, que tuvieron que suspenderse ante la actitud violenta de algunos manifestantes, según testigos presenciales del altercado que impidió comenzar los conciertos a la hora prevista.

Los partidarios de Vox exigían "que se cerraran los micrófonos" mientras, en actitud desafiante, proferían insultos a las componentes del grupo zamorano Huckleberry que abría la sesión organizada por el Ayuntamiento de Zamora, con expresiones como "¡idotas, que sois unas payasas, cantad en español!", "pusieron nerviosas a las chicas", apuntaba un testigo.

La situación se tensó tanto que fue preciso llamar a la Policía Nacional para que controlara a los seguidores del partido de ultraderecha que se habían congregado a las 12.00 horas al pie del cuartel de la Policía Municipal en protesta por la posible amnistía a Carles Puigdemont, de Junts, que abriría la puerta a un Gobierno de izquierdas con el socialista Pedro Sánchez a la cabeza, contra quien también coreaban consignas.

La manifestación convocada por redes sociales a nivel nacional transcurrió sin ningún incidente hasta que minutos después de llegar a la Plaza Mayor y lanzar sus eslóganes contra los dos políticos decidieron aproximarse al escenario montado bajo el balcón de la Casa de las Panaderas, donde comenzaron a hostigar a los componentes de la formación musical Huckleberry, el primero en realizar las pruebas de sonido de los de los cinco grupos que actúan hoy hasta las 19.00 horas al pie del Consistorio capitalino.

El himno de España

"Insultaron a las dos chicas para que dejaran de cantar" e incluso llegaron a pedir "que pusieran el himno nacional", lo que generó minutos de angustia y de cierto miedo, puesto que el grupo de Vox era de un centenar de personas al pie del escenario.

No contentos con ello, algunos de los militantes de Vox se dirigieron a la zona del control de sonido, para decir a los técnicos "que cortaran los micros para que no se oyera nada porque, si no, iban a preparar una gorda e insultó a uno de los trabajadores", mientras el resto rodeaba la zona acordonada en la que se montan las mesas de control de micrófonos.

Un profesional de la empresa contratada, Three Mix, que se encontraba al mando de esas pruebas de sonido les pidió "que les dejaran trabajar", les explicó que tenían que continuar con las comprobaciones y que les estaban retrasando. "Había un montón de gente avasallando a los técnicos", sin que los simpatizantes de Vox, a pesar del buen tono de los técnicos de sonido, cesaran en su conducta incívica.

Finalmente, los empleados de Three Mix, tras tener que suspender los ensayos casi media hora, "como no callaban, han intentado dialogar con los manifestantes para exponder desde la tranquilidad que no entendían esa postura", que respetaban su derecho a recriminar lo que estimaran oportuno a los políticos, pero "que tenían que trabajar y que iban a retrasar todas las actuaciones" previstas en el programa, como así fue.

Al final, los simpatizantes de VOX consiguieron lo que querían, declaraba el público, llamar la atención de la multitud de personas, entre ellas, turistas que esperaban para disfrutar de las actuaciones. Una imagen lamentable para la capital en plena Plaza Mayor.