El Teléfono de la Esperanza de Zamora: cada vez más peticiones de ayuda por suicidios

Cada 40 segundos muere una persona por suicidio en el mundo. En España es el primer motivo de muerte por causa externa. Son 11 personas al día. 4.097 suicidios en el año 2022, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al año anterior. El número de suicidios en menores de 20 años en el 2022 fue de 84, frente a los 75 de 2021. (Datos provisionales del INE 2022)

En el Teléfono de la Esperanza hemos vuelto a detectar en el año 2022, un incremento de peticiones de ayuda relacionadas con problemática suicida. En total se recibieron 18.899 demandas de ayuda de personas que compartieron con nosotros un sufrimiento extremo, frente a las 16.225 de 2021.

De las 183.372 peticiones de ayuda totales recibidas en 2022, 6.588 personas presentaban ideación suicida, 1.479 personas estaban atravesando una crisis suicida, es decir, contemplando ya un plan más o menos elaborado sobre cómo quitarse la vida y 331 personas contactaron cuando el acto suicidio ya se había iniciado, con un suicidio en curso.

Los datos del primer semestre de 2023 también muestran un incremento de solicitudes de ayuda con respecto al mismo período de 2022 (en 2022, ideación suicida 3.575, crisis suicida 799 y suicidio en curso, 179; en 2023, ideación suicida, 3.718, crisis suicida, 842 y suicidio en curso, 822).

El aumento de casos de conducta suicida de los últimos años resulta aún más preocupante entre la población joven. Según los últimos datos del INE, de las 4.003 muertes por suicidio que hubo en 2021, 22 fueron de menores de 15 años y 316 de jóvenes entre 15 y 29 años. En la etapa de la adolescencia se incrementa el riesgo.

Del total de peticiones de ayuda recibidas en el Teléfono de la Esperanza en 2022, 12.396 fueron de menores de 25 años. El 6,2% fue por crisis de proyecto vital, 9, 58% por ideación suicida, por crisis suicida 2,31% y por suicidios en curso 0,65% . Las peticiones de ayuda en jóvenes menores de 25 años, el 46% son hombres y el 53% mujeres.

Ante la creciente demanda de ayuda de jóvenes y adolescentes, el Teléfono de la Esperanza ha creado un chat de ayuda al que se puede acceder descargando la APP conéctate.social. En este espacio pueden pedir ayuda de forma anónima y recibir el apoyo que necesitan.

En el primer semestre del 2023 ha habido un incremento significativo de las peticiones de ayuda en este chat. Hemos atendido a 330 jóvenes con ideación suicida, 65 con crisis suicidas y 22 con acto suicida en curso.

En el Teléfono de la Esperanza, actualmente, disponemos de tres medios para atender las peticiones de ayuda: el teléfono 717003717, el mail ayuda@telefonodelaesperanza.org , y el chat para jóvenes.

Plan nacional de prevención del suicidio

Es necesario y urgente poner en marcha un Plan nacional de prevención de suicidio en nuestro país que integre, sirva de referencia y coordine todos los planes autonómicos y dentro del que se recojan, entre otras muchas medidas programas de actuación preventiva y de intervención en contextos educativos.

Estos programas deberían recoger, al menos, información clave sobre la conducta suicida, estrategias de intervención para alumnos y docentes describiendo cómo identificar los estudiantes en riesgo y cómo interactuar con ellos, estrategias de intervención tras el suicidio, o intento de suicidio, incluyendo una propuesta para un plan de crisis y la elaboración de guías para la conversación en clase tras un suicidio, o intento de suicidio, de un alumno (o miembro de la comunidad educativa). Se trata de construir una red de cuidado y protección entre todos para todos.

Cartel de Bansky

Por parte del Teléfono de la Esperanza y con la campaña "Hope is in the air" pretendemos también llegar a población adolescente y joven, ofreciendo información y recursos de ayuda. Nos hemos apoyado en la famosa obra de Banksy -el grafitero británico-, Niña con globo, y en el título de otra de sus grandes obras, Love is in the air, para construir este mensaje. Hemos querido transformar estos símbolos en un mensaje de esperanza que recoge la implicación de toda la sociedad, de cualquiera de nosotros, en ese fomentar esperanza.

La prevención del suicidio no es solo responsabilidad de instituciones o profesionales, todos, todas, podemos ayudar a una persona que se encuentre en una situación de dolor emocional intenso, sin miedo, preguntando, acogiendo, escuchando, sin juzgar ni reprochar, acompañando a buscar recursos de ayuda. Todos podemos ser transmisores de esperanza. Se trata de ser cada uno de nosotros, agentes activos, transmisores de esperanza.

Manifiesto y encendido de velas

Este 10 de septiembre a las 20.00 horas los 29 centros que el Teléfono de la Esperanza tiene en España, han organizado, como cada año y sumándose a millones de personas en el mundo, la Lectura del Manifiesto por la prevención del suicidio y el Encendido de velas en recuerdo de personas que han fallecido por suicidio y de las personas de su entorno. Además, están previstas actividades como: mesas redondas, charlas informativas, concurso de fotografía o encuentro solidario de grafitis.

Proyecto Agarra la Vida

Agarra la Vida es un proyecto que pretende impulsar la creación de recursos culturales y artísticos que ayuden a visibilizar la enorme importancia que tiene en nuestra sociedad el cuidado de la salud emocional y cómo ese cuidado es un factor clave en la prevención de suicidio. Celebró un magno concierto en Madrid y ha organizado el IV Festival de Cortometrajes "Agarra la vida", cuyos finalistas se presentan hasta el 10 de octubre en www.agarralavida.es/festival-de-cortos/

Conectados con IASP (Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio) invitamos a pedalear entre el 10 de septiembre y 10 de octubre a cualquier persona, en cualquier lugar, y a subir esos kilómetros y razones para vivir a www.pedaleaporlavida.com. Este año nuestros jefes de filas son Pruden y Miguel Induráin.