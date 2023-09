"Falta industria para evitar que Europa sea un parque temático para turistas"

La sucesión de elecciones y la incertidumbre para formar Gobierno han dejado en segundo plano el hecho de que España ostente este semestre la Presidencia de la Unión Europea. Ramón González Bernal (Salamanca, 1986) es director de la consultora Atrevia en Bruselas, desde donde dirige un equipo que asesora a empresas españolas e internacionales así como a otras organizaciones en la participación en el proceso legislativo y la defensa de sus intereses ante las instituciones europeas.

–¿Los procesos electorales y la incertidumbre política están echando por tierra la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea?

–Podíamos pensar en una Presidencia donde no hubiera prácticamente cambios porque siguiera el Gobierno o que cambiara con un apoyo claro. Pero, como indicaban las encuestas desde el principio, lo más probable es lo que ha sucedido, que fuéramos a una negociación larga o incluso a una repetición electoral y cualquiera de los desenlaces previstos no era lo más conveniente para la Presidencia. Con esta situación, es cierto que el foco se ha alejado de la Presidencia europea del Consejo, pero en el sentido más positivo, el trabajo técnico sigue, porque ha habido en torno a 400 reuniones técnicas, que no se ven afectadas por la política nacional de un país.

–¿Cómo se ve en Europa la situación política en España?

–La Comisión Europea siempre es extremadamente cauta a la hora de hacer valoraciones sobre ninguna cuestión nacional en general y ya sobre un proceso electoral mucho menos. El papel de la Presidencia es un poco moderar el debate regulatorio, y ese papel se va a seguir produciendo por parte de España. Como hay elecciones europeas el año que viene es una presidencia importante donde hay que cerrar bastantes temas.

–¿Este liderazgo puede ser especialmente importante en un contexto con varios presidentes de países euroescépticos?

–Las presidencias son semestrales. Ahora está España que es un país que está entre los más europeístas, luego viene Bélgica, en la misma línea. Pero ya en el segundo semestre de 2024 tenemos a Hungría. Hay un debate dentro de la Unión sobre qué medidas se tienen que tomar por unanimidad en el Consejo, donde están representados los estados miembros, y qué medidas se tienen que aprobar por mayorías, pero es difícil. Hay muchos países que están apostando por que se relajen las reglas, para permitir unas mayorías menos exigentes y desbloquear temas. Es un debate que lleva ya años pero que se ha acelerado mucho y está más de actualidad por la existencia de países o líderes más euroescépticos que llegan a primeros ministros o presidentes.

Las oficinas autonómicas se mueven mucho y bien en la Burbuja de Bruselas

–La ruta marcada por la Unión Europea con aspectos como la contención del déficit o la agenda verde ¿se ha truncado con crisis como la del coronavirus o la Guerra de Ucrania?

–Había un plan marcado en 2019, que es cuando comienza la Comisión Europea que lidera Von der Leyen, sobre todo con dos pilares fundamentales que era la transición verde, el llamado Pacto Verde, del que se derivan numerosos dosieres, como normas de seguridad alimentaria o pesticidas, y la parte de la modernización y transición digital. Lo que sucede con el COVID y la Guerra de Ucrania es que no sólo no cambian las prioridades, sino que se aceleran. El impacto directo sobre los intercambios comerciales ha puesto de manifiesto la necesidad de la autonomía estratégica. Seguridad económica que ha introducido el servicio de acción exterior que lidera Borrell y la parte de autonomía estratégica de la Unión Europea. A final, lo que se busca no es proteccionismo, sino seguir mirando hacia afuera pero con socios fiables. Se está pensado en Rusia y la dependencia energética pasada y se pone el foco hacia otros territorios. Se hizo la cumbre con América Latina y el Caribe en julio, aquí en Bruselas. Por ahí se está buscando a los socios comerciales por cuestiones de alimentación, pero también por importación de materias primas. Por ejemplo se está buscando otra serie de alternativas que nos permitan tener autonomía. También en el campo tecnológico, donde hay una dependencia muy grande de China por cuestiones de minerales.

–¿Se han abandonado o dejado en segundo plano las políticas sobre despoblación?

–Se sigue trabajando en ello. No es algo prioritario mediáticamente para los líderes de Bruselas, pero los programas siguen. Desarrollo rural, de regiones periféricas y otros, son programas multianuales y por ahí no es que haya bajado la intensidad, se siguen desarrollando. Y existe el Comité de las Regiones que, aunque es exclusivamente consultivo, sirve para dar visibilidad a ciertas peticiones de las comunidades. Más que los programas que ya están en marcha, como tenemos elecciones el año que viene hay una oportunidad para meter estas cuestiones de despoblación no solo en la futura Comisión Europea que salga en 2024, sino en los programas de los partidos políticos. Hay una oportunidad también para que las regiones se muevan o los partidos incluyan de una forma más potente estas reivindicaciones en ciertos territorios, de cómo evitar que se nos sigan vaciando nuevas regiones y como aumentar la inversión allí.

Las ayudas a la despoblación de Soria, Teruel o Cuenca son para territorios muy concretos, pero es una realidad patente en España y se puede explorar el ampliarlas a otras zonas, sin duda.

–Soria, Teruel y Cuenca son provincias que han visto reflejados sus problemas de despoblación con un tratamiento especial. ¿Cabrían otros territorios como Zamora?

–Es algo en lo que se puede trabajar tanto con los partidos políticos de cara a las elecciones como con la propia Comisión y los distintos programas de desarrollo y de ayudas que se hacen. Son para territorios muy concretos, pero es una realidad patente en España y se puede explorar el ampliarlas a otras zonas, sin duda.

–¿Las oficinas autonómicas en la Unión Europea, sirven para algo, hacen un trabajo eficaz?

–Conozco bien las oficinas y creo que cualquier español que se relacione con la llamada "Burbuja de Bruselas", todo lo que implica este monstruo regulatorio que es la Unión Europea le dirían lo mismo que yo. Mi percepción es que se mueven mucho y bien, tanto la de Castilla y León como en general. Tienen que estar en una unidad de acción con el trabajo que se haga como país, pero juegan un papel importante primero en las reivindicaciones de ayudas agrícolas o de fomentar la industria en determinadas regiones que a lo mejor no andan sobradas de fábricas por ejemplo en Castilla y León. También dan a conocer a sus territorios en el Comité de las Regiones y hacen un buen papel en el fomento del propio turismo autonómico. Al final, Bruselas no es la capital e Bélgica sino un lugar con decenas de miles de europeos.

–¿Las políticas de desarrollo de grandes infraestructuras, aparte de mapas y planos, están en primera línea de la agenda?

–Siguen en la agenda, pero hay que tener en cuenta la lentitud del funcionamiento de las instituciones. Las cosas que están en marcha seguirán pero teniendo en cuenta las elecciones europeas podemos calcular que desde abril de 2024 (en España se vota el domingo 9 de junio) , hasta que tengamos nueva Comisión en septiembre u octubre va a haber un parón den la actividad política de nuevas iniciativas. Por tanto, hay que aprovechar lo que queda de año y el inicio de 2024 para hacer las peticiones convenientes a las instituciones y que queden registradas.

–¿Seguirá en todo caso el flujo de ingentes de fondos Next Generation?

–España es uno de los principales beneficiarios, porque también fue de los mayores afectados por la crisis. Al final el papel de la Comisión es revisar una serie de hitos para desembolsar los fondos, España ha ido cumpliendo y es al país al que corresponde conseguir que los 140.000 millones, que es mucho dinero, lleguen a las empresas y ciudadanos.

Hay que potenciar la industria europea sin perder de vista la otra pata, que no es un equilibrio fácil, la de seguir siendo líderes en políticas verdes o climáticas

–¿Hay un liderazgo fuerte de la Unión Europea?

–Hace falta un impulso muy fuerte a la industria europea, tratar de evitar que Europa de convierta en este gran parque temático donde nos vienen a visitar turistas, nos dicen que es un continente muy bonito muy antiguo pero donde parece que no se produce nada.

–¿Europa cada vez está más lejos del centro del mundo?

–No podemos competir ni con los niveles de Estados Unidos y ya no digamos el Sudeste Asiático, por una cuestión demográfica. Hay que potenciar la industria europea sin perder de vista la otra pata, que no es un equilibrio fácil, la de seguir siendo líderes en políticas verdes o climáticas de mayor protección medio ambiental que otros territorios.

–¿En políticas sociales estamos en cabeza?

–También. Al final Europa es el principal regulador del mundo. Y esto que se llama efecto Bruselas implica que aunque seamos un territorio con menos población marcamos el paso en ciertas normativas. Somos líderes en exigencias medioambientales, cuestiones sociales, laborales, de derechos humanos. Se acaba de presentar la tarjeta europea de discapacidad, por ejemplo, algo importante.

–¿Afecta al ciudadano de la calle lo que ocurre en Europa?

–Más del 60% de lo que se vota en las Cortes españolas viene de Bruselas. Sin embargo, a todos nos cuesta más votar en las elecciones europeas. Es importante que el ciudadano tenga en cuenta que lo que se vota en las elecciones europeas, es casi más importante de lo que se vota en las generales.