ACUCHILLAMIENTO EN ZAMORA | El menor que apuñaló a un joven en un piso, diez meses en busca y captura

Desde noviembre de 2022, tras disfrutar de un permiso, la Policía Nacional desconoce el paradero del menor de edad que estuvo a punto de matar a acuchilladas a un joven zamorano en las escaleras de un piso turístico con vistas a la Plaza Mayor. La brutal agresión con un cuchillo de 10 centímetros de hoja, grabada por las cámaras de seguridad del inmueble situado en la calle de Renova, pudo haber afectado a órganos vitales de la víctima y causarle la muerte. Las heridas se localizaron en el abdomen y en el hombro, puñalada esta que penetró hasta la clavícula del joven, un vecino del barrio de San José Obrero.

El menor fue detenido esa madrugada del 18 de marzo de 2022 y procesado por lesiones graves, de acuerdo con la calificación de la Fiscalía de Menores, aunque la acusación particular considera que fue un intento de homicidio. La orden de busca y captura dictada por el juez de Menores el uno de diciembre de 2022 no ha dado aún sus frutos, después de que el adolescente se diera a la fuga durante un permiso. La acusación particular había pedido al magistrado que ordenara la reclusión del adolescente en el centro especial de Zambrana para menores, ya que no dejó de delinquir tras el suceso. La decisión del magistrado fue ordenar la libertad vigilada por la Policía Nacional y derivarle a un grupo educacional para reconducir su actitud agresiva.

La letrada del herido, Verónica Alejandro del Río, afirma que el Juzgado de Menores ha cerrado el expediente provisionalmente hasta que aparezca el menor, pero "no ha tomado ninguna medida tendente a su localización, teniendo en cuenta que es un menor de edad y que sus padres, con los que residía en la capital, deberían saber su domicilio porque alguien estará sufragando sus gastos. Ni siquiera se les ha llamado a declarar", ha declarado la abogada de la víctima.

El joven que acompañaba al arrestado y que era mayor de edad, fue exculpado por el Ministerio Público, aunque la acusación particular le denunció cuando el herido grave pudo salir del hospital y está siendo investigado actualmente por estos hechos. Y es que las imágenes indicarían que el amigo del menor de edad "propinó una patada al herido cuando subía las escaleras, ayudó al menor a ponerle pie y le sujetó contra la pared mientras el adolescente le apuñalaba", insisten fuentes próximas a la familia.

Amparo al Constitucional Estas circunstancias han decidido a la letrada a solicitar amparo al Tribunal Constitucional porque "se ha dejado en desamparo a mi cliente, se le priva del derecho a la tutela judicial efectiva, porque no se nos han remitido ni las grabaciones de las cámaras ni el visionado de las mismas aunque las hemos pedido reiteradamente; ni la copia del expediente abierto al menor", ha declarado. Asimismo, "se nos ha privado del derecho de poder aportar pruebas, ya que se le ha notificado nada sobre el periodo de instrucción, de investigación del caso". La acusación ha denunciado por escrito las irregularidades derivadas, a su entender, de que no cuente con el expediente completo abierto al menor por el Juzgado. Este órgano tampoco le ha hecho llegar las grabaciones de las cámaras de seguridad del piso turístico de la calle de Renova, a pesar de "que las hemos solicitado reiteradamente. Se nos enviaron las diligencias incompletas, recurrimos y se nos mandaron otras que tampoco están completas y en las que no aparecen esas pruebas", ha declarado. A pesar de ello, "se me insta desde el Juzgado para que realice el escrito de acusación cuando me faltan datos esenciales y sin disponer de la copia del expediente del Juzgado de Menores que, a día de hoy, sigo sin tener". Por todo ello, "me he visto obligada a solicitar el amparo al Constitucional por vulneración" de derechos reconocidos en la Carta Magna para evitar la indefensión de la víctima. Tras la desaparición del menor, el magistrado se limitó a dar traslado a la Comisaría de Zamora de la orden de búsqueda y captura, agrega.

Que se intensifique la búsqueda

La abogada solicita que se intensifique la búsqueda del acusado que ya ha cumplido la mayoría de edad, para poder juzgarle, lo que se hará en base a la Ley del Menor porque el ataque lo cometió con 17 años. El cuchillo lo cogió del piso, salió a a la puerta de la vivienda y, después de que su amigo, mayor de edad, propinara una patada a la víctima cuando subía las escaleras y lo dejara en el suelo, lo levantaron y lo empujaron contra la pared, mientras el imputado le asestaba las puñaladas, de acuerdo con las imágenes que recogen las grabaciones de la cámara de seguridad del inmueble, afirman fuentes próximas al caso.

Los dos amigos arrastrarían hasta la puerta del edificio al herido grave para dejarle en la acera tendido con un abundante sangrado y prácticamente en coma. Al observar la gravedad de las heridas, decidieron llamar a la Policía Municipal, próxima al mencionado inmueble de Renova, según describe la letrada. Los agentes decidieron llevar al servicio de urgencias al joven en su propio coche patrulla por la extrema gravedad de sus heridas que le dejaron debatiéndose entre la vida y la muerte. Durante la instrucción se ha puesto en duda el grado de participación del mayor de edad en la agresión.