La banca tapona la sangría de cierres de oficinas por primera vez en 15 años

Las entidades financieras han taponado por fin la sangría de cierre de sucursales en Zamora. Por primera vez en una década, la provincia ha cerrado el primer semestre del año con el mismo número de oficinas existente al inicio del curso. Ahora mismo son 90 los puntos de atención al cliente que las diferentes cajas y bancos tienen desplegados por el territorio. Caja Rural es quien exhibe músculo y ahora mismo ejerce de garante de los derechos financieros en el medio rural, aunque hay otras entidades que aguantan el envite. La situación, eso sí, se mantiene preocupante. Tan solo hay que remontarse diez años en el tiempo para comprobar cómo en ese momento existían 256 lugares físicos en los que realizar estas gestiones. Un escenario absolutamente distinto al de hoy en día.

El mantenimiento del mismo número de oficinas bancarias durante el primer semestre del año puede ser el síntoma del cumplimiento del plan gubernamental, junto a las patronales bancarias, para paliar el creciente problema de exclusión financiera que azota a territorios eminentemente dispersos en la ruralidad como es Zamora. Una iniciativa que se articula, además de en evitar los cierres de las sucursales, en habilitar puntos de retirada de efectivo en establecimientos no dedicados al negocio, como pueden ser las casas consistoriales o los propios comercios del pueblo, si es que queda alguno. Para los lugares donde esto no ocurra, la otra solución es que los carteros de Correos lleven una suerte de aparatos que puedan dispensar billetes.

El plazo de seis meses para articular estos mecanismos comenzó a correr el pasado mes de octubre, aunque el propio anuncio realizado por el Gobierno de España junto con las patronales planteaba desde el inicio la posibilidad de prorrogarlo durante otros seis meses. Estas iniciativas deberán ser complementadas con los servicios de banca electrónica y telefónica desarrollados por las entidades financieras. En este sentido, las corporaciones continuarán impulsando la capacitación digital y financiera de sus clientes en el ámbito rural mediante programas de formación, incluyendo planes específicos dirigidos a segmentos concretos de personas mayores.

Lo que no se ha cumplido de ninguna manera es el compromiso de dotar a los municipios de más de 500 habitantes de un punto de acceso presencial a servicios bancarios en forma de oficinas, cajeros, agentes, oficinas móviles u oficinas de correos. En la provincia de Zamora, existen seis localidades aquejadas de dicha problemática, que son Pereruela, Villar del Buey, Cobreros, Montamarta, El Perdigón y Roales del Pan. Todas ellas, un año después, siguen sin acceso a efectivo y tendrán que esperar su turno. La exclusión financiera, por lo tanto, sigue arrastrando a este territorio a un pozo de difícil salida si no se ponen los medios adecuados a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, los zamoranos del medio rural deben recorrer kilómetros y kilómetros para poder hacer sus gestiones con las entidades que no consiguen cubrir el acceso del cien por cien de los clientes a los servicios que ofrecen. Desigualdad de oportunidades en su versión extendida.

Los vecinos del medio rural, sin soluciones ante la falta de efectivo

Un territorio eminentemente rural como es el de Zamora sufre como nadie el vaciamiento financiero que las entidades vienen practicando en diferentes procesos de reestructuración bancaria. El acceso a dinero en efectivo es un privilegio que se le niega a cerca de 50.000 habitantes de la provincia, cuyos hogares se enmarcan en zonas de auténtica vulnerabilidad financiera. Ahora mismo, existen 256 puntos donde sacar efectivo, aunque se concentran en 28 de los 248 municipios que existen en toda la geografía zamorana. Esto quiere decir que 220 localidades no tienen cajero automático. Y también que el grado de concentración es demasiado elevado, con el mayor número de oficinas congregadas entre la capital, Benavente y Toro. En números gruesos, el 27% de los ciudadanos carecen de acceso a billetes. Un porcentaje por encima de cualquier otro punto del país.

La provincia de Zamora, junto a las de León y Salamanca, concentra la mayor parte de su población en municipios considerados de muy alta vulnerabilidad en el acceso al efectivo. Según el Banco de España, se considera que existe un mayor grado de vulnerabilidad en el acceso al efectivo cuando la oferta, medida en términos de puntos de acceso, no se localiza en lugares donde hay una mayor necesidad de uso de este medio de pago. Y ese es el caso de Zamora, donde los habitantes de los municipios del medio rural deben recorrer una distancia media de 9,4 kilómetros hasta llegar al cajero más próximo.