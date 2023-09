"Mi intervención no será un pregón, le haré una oración en verso a la Soledad"

Luis Felipe Delgado de Castro pronuncia el sábado día 9 a las 19.00 horas el pregón de la coronación de la Virgen de la Soledad en la Catedral, tras trasladar la Cofradía de Jesús Nazareno el viernes a la imagen desde San Juan a la Catedral a partir de las 20.00 horas.

–Su nombre está muy unido a la Soledad.

–De toda la vida (risas). Mis primeros recuerdos son unos seis años, cuando me apuntaron a la cofradía. Por aquel entonces había que hacer la primera comunión para apuntarte a las cofradías. Yo salí con siete años y recuerdo que los primeros años como mi padre cargaba en la Virgen y mi madre era la camarera nos traían a ver la salida en San Juan, a las Tres Cruces y luego con el señor Aragón en el Cinco de Copas, como cofrades, íbamos delante del paso mi hermano y yo. Nuestros padres apuntaron a sus hijos a cargar. Primero pasé por la Verónica y luego a la Soledad. La llevé durante unos 20 años y lo tuve que dejar por un problema en una vértebra. Tuve la satisfacción de cargar con ella durante más de dos décadas.

–Ahora que tiene lugar la coronación pronuncia el pregón.

–Yo he pronunciado el pregón de la Semana Santa de Zamora en Zamora en dos ocasiones también lo he dado tres veces en Vigo, en Talavera, en Barcelona, Valladolid y he ido a todos los sitios donde me han llamado a lo que se unen infinidad de conferencias para explicar nuestra Semana Santa. Cuando me lo propusieron me negué porque yo estoy muy visto (risas), pero me dijeron que haciendo el libro sobre la Soledad... ¿no iba a dar el pregón?

–¿Cómo ha planteado su intervención?

–No será un pregón. Será una oración a Ella en verso. Todo será en verso excepto cuando me dirija al público. Si el tiempo lo permite la sacarán, como hacen con el Cristo de las Injurias, al atrio y allí le hablaré. He divido el pregón en varias partes. En la primera María, sin apellidos, la recuerdo de Nazaret a Belén, desde el punto de vista del Evangelio puro y duro. Después aludo a María, que antes de llegar a ser Viernes Santo y Sábado Santo Soledad ha sido Amargura, ha sido Esperanza, Dolorosa, Virgen de los Clavos y Nuestra Madre. Recuerdos a todos mirándola a Ella porque todas son Ella. Termino con María de la Semana Santa con la Virgen del Encuentro pero María también son la Virgen de la Concha, del Yermo y de la Guía, la Salud y el Tránsito. También recuerdo con Ella lo que muchos zamoranos viven en la infancia, la juventud y la madurez. Lo que más destaca de la imagen con las lágrimas y las manos, a las que dedico un poema.

–El verso conlleva un riesgo.

– Sí, pero la Virgen se lo merece y espero salir airoso. No se puede fracasar delante de la Soledad por el amor que se le tiene.

–¿Ha sido fácil darle forma?

–Empecé a escribirlo en mayo y junio y luego lo dejé. En agosto he rematado.

–Para usted ¿la Soledad es...?

–También es mi madre. Yo tengo dos madres a las de niño llamaba guapa. Ahora que me falta la terrenal Ella sigue siendo. Vuelco en ella, como en la imagen del Nazareno de San Frontis, mi poca fe. Ahora nos quedamos todos en la superficialidad en la procesión, en las flores, pero no nos adentramos en que estamos acompañando a una madre que está sufriendo.

–¿Cómo va el libro la Soledad?

–La Cofradía de Jesús Nazareno lo sacará en diciembre. Es un libro histórico, donde se incluirá la fotocrónica de todos los actos de la coronación, que recoge vicisitudes importantes de la presencia de la Virgen en la cofradía y de la cofradía en la imagen. Hablo de la llegada de las Tres Marías, de la visita de los Reyes que en 1997 que se sorprendieron con la Caída o de cuando en 1943 le ponen a la Soledad a Franco y su mujer le dijo “Paco ¡qué bonita es!” como recogieron los periodistas de la época. Me lo encargaron antes de la pandemia por lo que en ese tiempo repasé todo lo que había escrito y la cofradía también me ha pasado el escaneo de los libros de actas.