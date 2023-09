El titular de unas tierras acusa a un ganadero de causar daños con sus ovejas

El acusado sostiene que sus ovejas no han causado daños ni siquiera en el pasto de unas tierras que considera que son comunales y de las que puede beneficiarse como cualquier otro ganadero, por tanto, no ha cometido ninguna ilegalidad ni existe una consecuencia patrimonial que pueda perjudicar a la comunidad de Sesnández de Tábara. Es más, el propietario del rebaño afirma que "no se ha dañado el pasto" y que, de existir perjuicios, "nunca habrían superado los 400 euros".

El abogado de la defensa sostiene que su cliente "está ejerciendo sus derechos inmemoriales de aprovechamiento de pastos sometidos a ordenación común" cuando dejó que su rebaño pastara durante un mes, de marzo a mayo de 2022en fincas que, sin embargo, el denunciante considera de su propiedad. Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en Zamora: "Las vacas no tienen fuerza ni alegría" La Fiscalía estima, no obstante, que el procesado incurrió en un delito leve de daño, ya que ese suelo no era comunal, por lo que solicita que se le imponga al ganadero una multa de 600 euros. La condena se completaría con una multa de 390 euros, cuantía a la que el titular de las tierras estima que ascienden los daños provocados por el rebaño que estuvo pastando en las fincas mencionadas. El abogado de la defensa pide la absolución para lo que alude a un informe de la Junta de Castilla y León sobre los precios de aprovechamiento de esos pastos, con un precio mínimo por hectárea de 3 euros y máximo de 4,36 euros, al tiempo que se refiere a los tiempos de aprovechamiento establecidos en resoluciones que abarcan de 2019 a 2022.