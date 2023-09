La provincia atrae a estudiantes de fuera al "mejor Campus de la USAL", el de Zamora

Ahora mismo "Zamora es el mejor campus de la Universidad de Salamanca". Lo decía un profesor universitario, consciente de que las carreras universitarias de la capital pasan por un buen momento, con una estabilidad grande que alejan las incertidumbres de otros tiempos e incluso un ligero crecimiento, fruto sobre todo de los nuevos cursos que se incorporan a las carreras más recientes.

Es el caso del Grado de Desarrollo de Aplicaciones Interactivas y Vídeo juegos en Zamora, donde están matriculados alumnos de la provincia y también de otros lugares, como la vecina Salamanca. Y ya se van viendo, además, estudiantes que en lugar de ir y venir se quedan a vivir en la ciudad.

Es el caso de Jaime Martín Díaz. "Elegí la carrera (Vídeo juegos) porque me llamó la atención. Me iba a meter a una ingeniería informática, pero esto me llama más. Y es más tranquilo que una ingeniería informática, la verdad". La carrera está cumpliendo, además, sus expectativas: "Muy bien, para mí no es tan difícil pero se sabe llevar es interesante". Valora también muy positivamente la vida en Zamora: "Estoy aquí viviendo, hay mucho joven en estas fechas, muy buen rollo".

En el mismo caso está la también charra Sara Gutiérrez Martín. "Me iba a ir a Madrid a hacer Ingeniería y desarrollo de vídeo juegos pero como salió aquí más cerca me vine a Zamora. Me gusta el hecho de que sea programación, pero también arte. Si no seguramente hubiera hecho ingeniería informática, pero me gusta más que sea creativo". El grado, dice, "está muy bien, me ha gustado el primer año, las instalaciones están muy bien. Me quedo a vivir en Zamora durante el curso, hay buena oferta de pisos. El ambiente también bien, hay más gente en Salamanca, pero está bien".

Sara Sánchez García eligió la carrera porque "siempre me han gustado los vídeo juegos y me llamó la atención. En parte sí miras las salidas profesionales, pero es verdad que dicen que esto tiene muchas salidas. El grado bastante bien, el primer año es más teórico, introductivo, pero están bien planteados los estudios".

Vive e Zamora, "en un piso y muy bien la vida aquí. A mi me gusta que la ciudad no sea muy grande, por ejemplo Madrid me estresa un poco. Zamora está muy bien porque no hay tanta gente y negativo a lo mejor que no hay tantas tiendas ni cosas así. Pero está bien que sea pequeña la ciudad porque es más cómoda".

Estudiantes de Salamanca, del resto de la comunidad o gallegos son los que más atrae el Campus, que inicia el curso con 1.565 alumnos, a falta todavía de matrícula: 629 en Magisterio, 591 en la Politécnica Superior, 252 en Enfermería y 93 de Relaciones Laborales.