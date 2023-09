Objetivo: prevenir el suicidio en Zamora

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística muestran un aumento del número de suicidios en España, concretamente 2,3% en 2022 respecto al anterior ejercicio, lo que se traduce en 4.097 muertes, 20 de ellas en Zamora. "Estas cifras nos sitúan ante la necesidad de seguir mejorando los planes de prevención que existen y dotarlos de los recursos necesarios para poder hacerlos realmente efectivos y que podamos ver cómo cada vez son más las personas que eligen la vida", reivindican desde la Federación de Salud Mental Castilla y León, quienes además recuerdan que "el suicidio se puede prevenir y si no lo estamos haciendo bien debemos exigir mucho más, porque la sociedad lo merece y los agentes responsables deben asumir ese papel".

Bajo el marco del próximo Día internacional para la prevención del suicidio, la Federación Salud Mental Castilla y León ha puesto en marcha a campaña "Elige Vida" con el objetivo de concienciar en la posibilidad de prevenir este tipo de muertes que siguen incrementándose año tras año.

Se trata de una serie de carteles que se colocarán en centros sanitarios, culturales y deportivos "que nos acercan a esa población especialmente afectada que es la juventud y la infancia", explica Ángel Lozano, gerente de la Federación Salud Mental Castilla y León.

Unos carteles que ponen el foco "en la existencia del teléfono de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad" y "esa elección por la vida en aquellos momentos donde la persona está sometida a un gran sufrimiento vital”, añade el gerente de la entidad.

Además, la campaña se completa con una serie de diseños digitales centrados en algunos mensajes prácticos extraídos de la Guía de Prevención del Suicidio y Protocolo de Actuación en Conductas Suicidas que se harán públicos a lo largo de toda la semana en los diferentes perfiles de redes sociales de nuestro movimiento asociativo, y que son pequeños consejos que pueden ser un punto de referencia para las personas que se vean cercanas a una situación de este tipo.

Por ejemplo las conductas suicidas suelen venir precedidas de señales de aviso, bien los estados de ánimo, pensamientos o comportamientos que pueden llevar al fatal desenlace.

También pueden ser señales de alerta comentarios negativos sobre la propia persona o su vida, como "No valgo para nada", "Esta vida es un asco", "Mi vida no tiene sentido", "Estaríais mejor sin mí", "Soy una carga para todo el mundo", "Toda mi vida ha sido inútil" o "Estoy cansado de luchar", son algunas de las señales verbales que pueden alertar de una posible conducta suicida.

"El suicidio no es un acto de egoísmo ni de cobardía, sino el resultado de un proceso", dice la guía.

Depresión

La persona que decide suicidarse no tiene por qué mostrar ningún trastorno mental. Sin embargo, es cierto que un 90% de los intentos de suicidio suele tener de base algún trastorno mental, patología o condición incurable. Y dentro de ella es la depresión el trastorno mental más común en los casos de suicidio Más del 65% de los suicidios e intentos de suicidio se relacionan con algún grado de depresión.

Alrededor de un 10% tiene otros diagnósticos como, trastorno por uso de sustancias (por ejemplo, alcoholismo), esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar o trastornos de la conducta alimentaria.

Entre un 5% y un 10% de las personas no tiene ningún trastorno mental identificable. "Suponemos que probablemente padecen síntomas subclínicos, es decir, presentan algunos síntomas de uno o más trastornos mentales, pero no se llegan a cumplir los criterios diagnósticos por completo", señala guía.

Un mito: "quienes se autolesionan solo llaman la atención"

Los mitos y realidades acerca de la conducta suicida forman parte de uno de los capítulos de la Guía de prevención de la Federación de Salud Mental. Un mito es que "Hablar de suicidio incita a las personas a consumarlo", cuando está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en riesgo, reduce el peligro de cometerlo. "Por ello es muy importante permitir la expresión de la idea suicida".

"Las personas que se autolesionan solo quieren llamar la atención, no quieren quitarse la vida" es otro mito falso, ya que esta conducta es un intento de aliviar una situación de intenso sufrimiento. "Si alguien quiere suicidarse realmente no hay nada que hacer". Otra idea falsa, ya que quien intenta suicidarse no quiere morir, sino aliviar un intenso sufrimiento.

"El que lo dice no lo hace". La casi totalidad de las personas que tienen una tentativa de suicidio ha hablado de ello, y el resto lo ha dejado entrever por cambios en su comportamiento.

"Cuando se mejora después de una tentativa ya no hay riesgo". También falso, ya que durante los 90 días posteriores, tras una tentativa, el riesgo de suicidio sigue siendo elevado incluso tras un alta hospitalaria.

"El que se suicida es un cobarde", o "El que se suicida es un valiente". El suicidio no tiene nada que ver con la cobardía o la valentía sino con el sufrimiento y la desesperanza. La valentía y la cobardía son atributos de la personalidad que no se miden por el número de intentos de suicidio.

"Las personas que se quieren suicidar nunca emiten señales de lo que van a hacer". Este mito hace que se minimicen las señales de alerta y contribuye a que el riesgo de suicidio se asocie con "chantajes". La realidad es que seis de cada diez ersonas piden ayuda en la misma semana del suicidio consumado, y dos de cada 10 personas piden ayuda el mismo día que realizan el suicidio. Casi siempre existen signos directos o indirectos, verbales o no verbales, pistas o advertencias de riesgo suicida.