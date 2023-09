Un informe encargado por la UE aleja de Zamora la alta velocidad Oporto-Madrid

Un estudio elaborado a instancias de la Unión Europea para desplegar una red de alta velocidad en el horizonte 2030-2050 aleja a la provincia de Zamora del tren Oporto-Madrid y apuesta por la línea Aveiro-Salamanca-Medina del Campo como la mejor opción para conectar la segunda ciudad lusa con la capital de España. El informe no es vinculante, pero sí se trata del primer documento que ahonda en las implicaciones socioeconómicas y medioambientales del establecimiento de nuevas conexiones con trenes rápidos. El planteamiento no deja de ser un mazazo para las aspiraciones de la Región Norte de Portugal, capitaneada por los municipios trasmontanos, que buscan un trazado que se articule por Braganza antes de entrar en territorio español. No obstante, la pugna sigue para erigirse como infraestructura prioritaria respecto al recorrido por el sur.

El informe "Servicios ferroviarios inteligentes y asequibles en la UE: un estudio socioeconómico y medioambiental para la Alta Velocidad 2030-2050" propone en un mapa el recorrido Aveiro-Viseu-Salamanca-Medina del Campo como la forma en que debería articularse esa conexión entre Oporto y Madrid. Una ruta que confronta con los intereses que implican a Zamora, cuyas instituciones se encuentran en frente común con la Región Norte de Portugal para conseguir un trayecto desde Oporto que pase por Braganza y conecte con la capital. De acuerdo con el texto, la línea propuesta por el Gobierno luso en su Plano Rodoviario Nacional sería prioritaria frente a cualquier otro tipo de conexión y serviría también para completar el mapa que interconectaría todas las grandes capitales europeas por servicios ferroviarios. En la elaboración de este estudio han participado importantes asociaciones y patronales ferroviarias a nivel europeo como son la Alliance of Passenger Rail New Entrants in Europe (ALLRAIL), la Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) y la European Rail Supply Industry (UNIFE). Aunque no se trata de un informe vinculante, sí que ha sido encargado expresamente por la Empresa Común para el Ferrocarril Europeo (EU-RAIL), que es una asociación público-privada formada por la Unión Europea y el sector ferroviario cuyo fin es detectar las prioridades políticas de la UE en materia de movilidad. Las conclusiones del informe, por lo tanto, proponen un plan maestro a seguir por los países miembro para establecer una red de alta velocidad que conecte todas las capitales y ciudades principales del cerco comunitario con una implementación coordinada y una financiación adecuada hasta el año 2050. Una hoja de ruta en la que Zamora ha dejado de figurar para esta nueva conexión. El documento advierte de la necesidad de reforzar líneas de frontera El informe "Servicios ferroviarios inteligentes y asequibles en la UE: un estudio socioeconómico y medioambiental para la Alta Velocidad 2030-2050" muestra que lograr el objetivo de convertir el tren de alta velocidad en la columna vertebral de los viajes rápidos puerta a puerta en toda la Unión Europea requiere la ampliación y mejora de la red actual, especialmente a través de las fronteras. Sin embargo, la infraestructura no será suficiente por sí sola y se antojará necesario que los trenes sean atractivos, con capacidades de en torno a mil asientos cada uno, salidas frecuentes y precios asequibles. Además, hacer atractivos los trenes de alta velocidad requerirá de igualdad de condiciones tanto intramodalmente, entre operadores ferroviarios, como intermodalmente, que puede ser con impuestos justos respecto a modos de transporte menos sostenibles. Además, habrá de articularse una "integración total con los servicios de transporte público que sean secundarios". El documento concluye recordando que no es vinculante, pero mostrando la confianza en que “los resultados ayudarán a guiar a las partes interesadas nacionales y europeas hacia el logro de estos objetivos”. Un desenlace que, en el caso de la provincia de Zamora, no es ni mucho menos el deseado en un futuro a corto plazo. Por el contrario, las instituciones y la población civil han mostrado ya su apoyo a la variante de Oporto a Braganza. La provincia mantiene su apoyo a la variante por la región de Tras os Montes Hace exactamente un mes que la Diputación Provincial de Zamora firmaba una declaración institucional para presionar por que el trazado de la nueva línea ferroviaria de alta velocidad entre Oporto y Madrid atraviese su territorio y no lo haga por Salamanca, como inicialmente ha previsto el Gobierno de Portugal. La propuesta, nacida de la asociación lusa Vale d’Ouro, cuenta con el respaldo de nueve ciudades integradas dentro de la Comunidad Intermunicipal de las Tierras de Tras os Montes. La declaración institucional defiende que esta actuación es "razonable y justificada" tanto en el apartado técnico como en el territorial. Además, ahonda en su sostenibilidad medioambiental y su capacidad para vertebrar territorios, conectando grandes núcleos poblacionales con ciudades intermedias. "Esto generará un previsible crecimiento del turismo transfronterizo y un atractivo añadido a la inversión empresarial a ambos lados de La Raya", dicta el escrito. De acuerdo con la tesis defendida por esta declaración institucional, la línea ferroviaria por Tras os Montes y Zamora supondría "un gran impulso a las comunicaciones transfronterizas, que repercutirá en la dinamización económica y en el progreso a ambos lados de la frontera hispano portuguesa".