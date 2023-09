El Teatro Ramos Carrión reanuda su programación tras el verano con la presencia del cómico asturiano Joaquín Pajarón.

El humorista será el encargado de dar comienzo a la nueva temporada del liceo con el segundo espectáculo que representa en la ciudad, titulado “Aquí… Supercentrau”.

El ovetense no es un desconocido para los zamoranos. Su primer paso por la ciudad fue todo un éxito ya que, en 2022, donó un alto porcentaje de la recaudación de su actuación a recuperación de lo perdido en el incendio de la Sierra de la Culebra.

Tras el éxito de este espectáculo, con el que ha visitado ciudades como Madrid, Santander, Bilbao, León, Pamplona o Pontevedra, entre otras ciduades, Pajarón presenta ahora su nuevo monólogo, “Aquí, supercentrau”, un espectáculo basado en el formato stand up comedy con el que el cómico asturiano conecta con el público desgranando situaciones cotidianas, experiencias vitales y reflexiones sobre el mundo.

Este domingo, 10 de septiembre, regresa al Teatro Ramos Carrión con una actuación programada para las 20.00 y cuyas entradas pueden conseguirse en la taquilla del teatro. de martes a domingo, en horario de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y en la web del Ramos Carrión.

Actor, humorista y guionista

Joaquín Pajáron Menéndez (Oviedo, 1978) comenzó su andadura en la Televisión Autonómica Asturiana (TPA) como presentador de varios programas, pero serían las producciones Terapia de grupo y Chipre con las que triunfaría en su Asturias natal. Estos trabajos le permitieron llegar hasta en El Terrat (Barcelona) y Madrid, donde se formó en guion e interpretación, participando en proyectos como la película Impávido, antes de regresar a la TPA con el programa Superasturianos.

Aunque su paso por televisión puede presumir de nombres como Zapeando (La Sexta) o Estoy Vivo (TVE), Pajarón siempre ha estado presente en el teatro con espectáculos como Pajaronia o Lo que vos sea pola gana. Con su último trabajo, En demasía, ha logrado colgar el cartel de “Todo vendido” en la mayoría de las salas y teatros de una gira compuesta por más de 15 ciudades del tercio norte de España.

Su particular dominio del humor cotidiano también se ha podido disfrutar en la sección de monólogos deportivos en el diario AS, en el concurso TEKA, Un país de seductores, del que se proclamó ganador, y en su propia sección dentro del programa de RNE No es un día cualquiera, de Pepa Fernández.