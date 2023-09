La crisis energética empuja cada mes a 200 hogares de Zamora al bono social

La crisis energética empuja cada mes a cerca de 200 hogares zamoranos a solicitar el bono social para poder hacer frente a las facturas. Son ya casi 11.000 unidades de convivencia de la provincia las que se benefician de este mecanismo implementado por el Gobierno de España para evitar apuros en las familias con menos recursos. Una cifra que se ha incrementado en un 20% desde el verano de 2021, cuando la electricidad comenzó su escalada de precios que tan solo la denominada excepción ibérica ha conseguido frenar. La dificultad de los ciudadanos para llegar a fin de mes, en una situación de inflación desbocada y con la sombra de la recesión sobrevolando sobre sus cabezas, hace que la vigencia de esta ayuda resulte más importante que nunca.

Los números aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico son inequívocos. A cierre del mes de mayo, último del que hay datos, un total de 10.887 hogares de la provincia de Zamora se beneficiaban del bono social para sufragar los costes de la electricidad. Son prácticamente un millar más que los que lo hacían a principios de este ejercicio 2023, cuando el Gobierno de España contabilizaba 10.025 beneficiarios. Es decir, que el incremento ha sido a razón de casi 200 peticiones mensuales.

El análisis del histórico de cifras muestra cómo la solicitud de esta ayuda se ha disparado desde que en el verano de 2021 comenzara la escalada sin precedentes del precio de la electricidad. En aquel momento, según los datos ministeriales, había 8.901 familias que gozaban de este descuento en las facturas energéticas, por las casi 11.000 de la actualidad. El aumento, por lo tanto, roza el 20% desde que se desató la crisis energética que todavía sufren los hogares más vulnerables del territorio y para los que está pensado este mecanismo de solidaridad.

El bono social se aplica en España desde el año 2009 para proteger a las familias con menos recursos. La ayuda consiste en un descuento en la factura eléctrica del 25% para consumidores vulnerables que cumplan los requisitos establecidos. No obstante, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2023 el descuento será del 65%. La reducción se incrementa a un 40% cuando se trata de consumidores vulnerables severos, aunque también ahora mismo se ha incrementado hasta el 80% durante todo este ejercicio. Si además se trata de un consumidor en riesgo de exclusión social, porque está siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen al menos el 50% de la factura, no tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro.

Para acceder a las ayudas hay que acreditar que la renta anual de la unidad de convivencia sea igual o menor a 1,5 veces el IPREM, o ser familia numerosa, o ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital, además de pensionistas que perciban la cuantía mínima vigente. En la provincia de Zamora, a fecha actual, existen 10.887 beneficiarios acogidos al bono social.