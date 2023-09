Los 25 diputados cierran filas para exigir la fiscalidad diferenciada en la provincia

Los 25 diputados provinciales de Zamora han cerrado filas para exigir al Gobierno, a través de una moción, que aplique ya la fiscalidad diferenciada a Zamora, "una oportunidad para frenar la sangría demográfica", subrayó el portavoz del equipo de Gobierno del PP en la institución, Víctor López de la Parte, que destacó la importancia de "mostrar la unidad" ante el Ejecutivo nacional.

De la Parte fue contundente en su intervención frente a los "peros" que opuso el grupo de IU, aunque este grupo apoyó ese punto del orden del día del Pleno de la Diputación de Zamora, y que el popular tachó de "ideas trasnochadas", al tiempo que defendía el apoyo a la iniciativa privada mientras preguntaba a la portavoz de la coalición de izquierdas, Laura Rivera, "¿cree que el país se puede permitir más déficit público?", para reprochar a la diputada su propuesta de "impulsar a la inversión pública en sanidad, educación digna y vida digna", incluso la creación de "empresas públicas".

Laura Rivera, no dudó en la positividad de la fiscalidad diferenciada, pero advirtió que "no puede ser la única medida ni es la más importante, ni la más eficaz, ni la más justa y ni la más solidaria" porque favorece la instalación de empresas en la provincia a costa de los trabajadores. Se "reduce la cotización por las contingencias comunes; el dinero que se recauda en la Seguridad Social para cubrir las bajas de los trabajadores y el trabajador queda desprotegido".

Su oponente del PP y vicepresidente de la Diputación le afeó que mantenga el discurso de "que se incremente el gasto público para que paguen más los que más tienen, cuando ya lo hacen. Su propuesta es aumentar los funcionarios, que haya más gente viviendo de pagas del Estado en lugar de impulsar su vida".

Otro inconveniente es que "no incluye la reducción de cotización social a los trabajadores y a los autónomos", concretó la representante del grupo de IU en la Diputación, por tanto, "no es equitativa al no tener en cuenta el tipo de empresa" que se beneficia, que "no es lo mismo el tendero de barrio que Iberdrola".

IU reclama "un tratamiento igual para todos los empresarios" y evitar el "dumping fiscal que impera en comunidades como Madrid" en favor de "que la competencia sea legal para que no ganen los intereses de las grandes" sociedades y el aumento de la inversión pública para crear empleo.

El grupo del PSOE, el mayoritario de la oposición, destacó, en palabras de Luciano Huerga, la importancia del camino abierto al "diálogo" para votar todos en bloque a favor de la moción, aunque sea "un acuerdo de mínimos", como reprochan los diputados de IU.

Huerga hizo especial hincapié en que "puede ser el inicio de un Plan para Zamora, por el que apostamos desde el PSOE", al tiempo que instaba al resto de grupos políticos "a trabajar por ello para incentivar iniciativas de carácter privado y público", agregó para pedir "que este acuerdo sea un punto de inflexión y demos atrás intereses partidistas".

El sí unánime congratuló tanto al presidente de la Corporación provincial, Javier Faúndez, que habló de una "medida buena"; como al portavoz del grupo de Vox, David García, que se refirió a la fiscalidad diferenciada como "precisa para despegar", manifestó, mientras el representante de Zamora Sí, Francisco Requejo la calificaba como un claro incentivo a la inversión empresarial, "una oportunidad" para Zamora.

De la Parte se compromete a agilizar la contratación de proyectos

Frente a la feroz crítica del grupo socialista por el "fraccionamiento irregular de contratos, que dice que la interventora que no puede ser recurrente y se está haciendo durante años de forma reiterada, más de 120 contratos menores en este trimestre", subrayó Luciano Huerga, el portavoz del PP anunció la voluntad de su equipo de Gobierno de "trabajar para agilizar la adjudicación de contratos".

De ese modo, se pretende poner así fin a ese sistema viciado que "a los primeros que no nos gusta es a nosotros", puso de relieve De la Parte.

El vicepresidente de la Diputación precisó que "no es que estemos en contra de la Ley de Contratos, sino que defendemos los derechos de esta institución, de los empresarios y los trabajadores" con los que se han suscritos esos contratos menores, producto de esos fraccionamientos, porque los acreedores tienen que cobrar, extremo este último con el que estuvo de acuerdo el portavoz socialista, "nadie dice que no tengan que cobrar los autónomos".

De la Parte incidió en que esta práctica "es un mal endémico de todas las administraciones y todos tratamos de trabajar para solventarlo", y agregó que los largos procesos de contratación son la causa de este problema, muchas veces.

Respecto de la gestión del Teatro Ramos Carrión, cuyo contrato está caducado desde 2020, el PSOE pide que esta situación termine y se debata el futuro entre todos los grupos políticos, a lo que el portavoz del PP replicó que "hemos dado instrucciones para que los contratos caducados salgan a concurso cuanto antes".