Se acaban las vacaciones, vuelve septiembre, pero no todo van a ser malas noticias... Una semana más con Laopiniondezamora.es puedes ganar entradas para los mejores espectáculos de la ciudad.

Esta semana sorteamos dos entradas para que empieces el mes con alegría gracias al monólogo de Joaquín Pajarón "Aquí...Supercentrau", el próximo domingo 10 de septiembre a las 20:00 horas en el Teatro Ramos Carrión.

El teatro estrena temporada con espectáculos de primer nivel para todos los gustos, desde el mítico musical "Chicago" (Viernes 10 de noviembre), espectáulos impresionantes como "El Gran Circo Acrobático de China" (Viernes 15 de septiembre), obras de teatro como "Cuerdas" (Viernes 22 de septiembre) o monólogos con humoristas de la talla de Álex Clavero (18 de noviembre) o la faceta más personal de Ángel Martín con "Punto para los locos" (5 de octubre).

Además, esta semana no podía faltar nuestra cita con el séptimo arte, sorteamos dos entradas para Multicines Zamora, para que disfrutes con quien tú quieras de la película de tu elección. En esta ocasión el estreno recomendado es "The Equalizer 3", una nueva entrega de las aventuras del ex asesino del gobierno Robert McCall (Denzel Washington) que hará las delicias de los amantes de la acción. Los estrenos de esta semana se completan con "La guera de los Lulus", una historia de cuatro amigos que huyen del conflicto en los albores de la Primera Guerra Mundial y "¡Salta!", una aventura para toda la familia que cuenta las peripecias de dos hermanos muy distintos que buscan a su madre científica desaparecida.

Los sorteos estarán activos desde el viernes 1 de septiembre hasta el miércoles 06 de septiembre. Los ganadores se conocerán el jueves 07 de septiembre. ¡Participa!

Sorteo para el monólogo "Aquí... Supercentrau"

Sorteo para Multicines Zamora