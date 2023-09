"Zamora necesita un museo para dar a conocer a sus artistas"

Paco Mayado presenta sus últimas obras pictóricas y una retrospectiva de su faceta como escultor en la Encarnación.

–¿Cómo surge su faceta artística?

–Esta inquietud me viene desde mi juventud. Recuerdo siendo un niño que fui al puente Croix, a Valorio, a pintar con un caballete que hice yo mismo con cuatro palos. Luego tuve un maestro en la calle de las Damas, donde yo vivía. Era un hombre que vivía al lado y los domingos don Arturo, después de salir de misa, me cogía y en un blog que él tenía me hizo dibujar todo el Románico de Zamora. Esos fueron mis inicios.

–Pero usted no se ha dedicado profesionalmente al mundo del arte

–Nací en un momento donde había mucha miseria y en vez de ir a la universidad tenías que ponerte a trabajar. No obstante, hice el ingreso en la Universidad Laboral, pero a los 14 años me puse a trabajar. La universidad de la vida, pero siempre he estado haciendo cosas. Unas temporadas hacía más obras, pero siempre he dibujado.

–¿Cómo da el salto a la escultura y luego a la pintura?

–Bien todo unido. Para hacer una escultura tienes que saber dibujar y tener algo de idea. No es lo mismo las dos que las tres dimensiones. La pintura es como el dibujo, tienes que trabajar con las dos dimensiones y si tienes ideas en la cabeza y eres capaz de plasmarlo.

–Y ¿cómo llega a esculpir de manera autodidacta?

–El empeño hace mucho y tienes que tener algo de conocimiento, que no digo que yo tenga mucho (se sonríe). A la escultura solo hay que quitarle aquello que le sobra.

–También ayuda acercarse a la gente que sabe ...

–Exactamente. Lo primero que hice fue gracias a Ramón Abrantes que me dio un trozo de madera y me dijo que a ver qué sacaba de allí. También él me enseñó a sacar moldes. Tengo una anécdota muy bonita. Estábamos en su estudio, en las cercanías de San Juan, y vino un grupo de muchachos que estudiaba Bellas Artes en Salamanca. Él me estaba enseñando a sacar un contramolde en una escultura de barro para luego hacer el vaciado a la cera perdida. Los chicos nos preguntaron qué estábamos haciendo y Ramón les dijo que sacando un molde. Los universitarios dijeron que ellos en los tres años de carrera no habían sido capaces de hacerlo y él les dijo que yo había aprendido en un día. Siempre le agradeceré lo que aprendí y su amistad.

–¿Le ha marcado?

–Sin duda, te deja huella cualquier persona que tenga unas inquietudes grandes como tenía Ramón, que para mí ha sido de lo mejor en escultura que ha habido en esta ciudad.

–Abrantes ¿lo percibe olvidado?

–Sí, creo que la gente no aprecia lo que tiene. En Zamora ha habido grandes artistas como Torre Cavero, el propio Tomás Crespo Rivera, del que también he aprendido muchísimo, que están muy olvidados. Zamora necesita un museo de sus artistas para darlos a conocer entre las nuevas generaciones. Yo lo ubicaría en el edificio del Consultivo, que ya está hecho, y estoy seguro que si se pide obras a los autores zamoranos y las familias, en el caso de los fallecidos, están encantados de cederlas. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero en Zamora no eres ni tan siquiera aprendiz. Y tenemos el ejemplo de Baltasar Lobo que en Francia apreciaron mucho su creación y aquí todavía ahora no hay gente que sabe ni quién es y ni tiene un museo en condiciones.

–Cultiva la pintura, la escultura y el dibujo, pero ¿en qué faceta se encuentra más cómodo?

–A mí lo que más me llena es la escultura porque tiene más trabajo, tiene más delicadeza y hay un mayor concepto detrás. Tienes que pensar cada golpe porque te la puedes cargar. La pintura tiene otros arreglos (risas) puedes volver a pintar encima y lo borras.

–En la escultura ha picoteado en distintas materias desde el bronce, la escayola, el mármol, la madera, la resina o incluso el plomo.

–El más noble indiscutiblemente es el mármol. Es el más costoso y el que más trabajo te da, pero también el que más te llena cuando terminas una obra.

–El colorido de sus pinturas es contundente.

–Me atrae mucho, te da alegría y hace que veas las cosas desde un punto de vista. El colorido que utiliza Zurbarán ahora no atraería.

–En pintura ¿qué técnica prefiere?

–No tengo preferencia. El movimiento de la pintura lo dominio. Con la pintura plasmo lo que me preocupa y percibo mi evolución, que te la otorga el pensamiento. En mi casa tendrá un millar de dibujos de temática muy distintas, aunque, sobre todo, mujeres. Ahora lo que hago muchos dibujos.