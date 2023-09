El Juzgado investiga al policía municipal de Zamora por coaccionar y retener a su expareja

El policía municipal de Zamora detenido e investigado por un delito de violencia de género habría coaccionado a su expareja para que no rompiera la relación sentimental, además, se le atribuye un delito de detención ilegal por impedir a la mujer que abandonara el vehículo en el que viajaban. La Fiscalía de Zamora mantiene la acusación a día de hoy a pesar de que la presunta víctima retirara la denuncia a finales del mes de julio, dos meses después de ocurrir los hechos por los que se detuvo al agente en mayo de 2023.

En el lugar de los hechos, se personaron compañeros del agente e integrantes de la Policía Nacional que procedieron a detener al sospechoso. El caso fue valorado por la Unidad Familia-Mujer (UFAM) de la Comisaría de Zamora de acuerdo con el programa VioGén que clasificó el caso de riesgo alto.

Ese nivel es menor en la actualidad, sin que se haya concretado cuál está aplicándose, dato que no pudo facilitar ayer el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García, tras el minuto de silencio guardado en la plaza de la Constitución como acto de repulsa hacia el asesinato de una mujer de 39 años a manos de su marido, ocurrido en Béjar en la madrugada de este miércoles.

A la espera de lo que determine la jueza durante la instrucción

El Ayuntamiento de Zamora está a la espera de lo que determine la jueza para tomar una decisión sobre la apertura o no de un expediente al funcionario, "de momento, es una persona investigada y no se puede tomar otra medida que no sea la que establece el protocolo", explicó ayer David Gago.

La Policía Municipal retiró de inmediato el arma de fuego reglamentaria al agente local de iniciales L.S.M., una "medida que contempla el protocolo" de este cuerpo de seguridad cuando se investiga a un integrante por este tipo de delitos u otros, ha manifestado el primer teniente de alcalde, el socialista David Gago.

Como concejal de Protección Ciudadana anunció, asimismo, que "no vamos a hacer declaraciones como ocurre siempre en este tipo de situaciones, hay una persona investigada que es un trabajador del Ayuntamiento de Zamora y, en este caso, al estar relacionado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se le aplica el protocolo que hay que seguir", agregó Gago que tampoco quiso concretar si se ha apartado al policía de los servicios de calle para adscribirle a otro tipo de tareas en el Cuartel de la Policía Municipal.

Blanco García recopiló los datos de las denuncias por violencia de género que se han registrado en los juzgados de la provincia, 28 desde enero, casos que han llevado la detención de 25 acusados. El subdelegado destacó la importante labor que están desarrollando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía Municipal de Zamora, la de Benavente, la de Toro y el agente de Puebla de Sanabria.

173 mujeres custodiadas por la Policía Nacional por orden judicial, al haberse decretado una orden de alejamiento para el acusado respecto de ella, entre las que estaba el caso de esta zamorana. Las actuaciones relacionadas con este asunto en el Juzgado de Violencia de Género se mantiene en fase de instrucción. Desde el uno de enero, 39 ciudadanas han sido asesinadas por sus parejas, 1.223 desde 2003.