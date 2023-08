La protectora registra más de 50 llamadas diarias por abandono de animales en Zamora

En medio de una temporada estival desafiante, con las rachas de calor extremo que está sufriendo la provincia y con el censo de perros por encima del de niños y niñas menores de diez años, la Protectora de Animales de Zamora quiere concienciar a los zamoranos a la hora de hacerse con un animal de compañía.

Una práctica que es mucho más usual en los últimos tiempos, sobre todo desde la pandemia donde la gente que se sentía sola decidió hacerse con un perro o gato para calmar ese momento de soledad, pero que ahora que ya no los necesitan deciden deshacerse de ellos como si de un juguete de plástico se tratara. Desde la protectora llevan un tiempo tratando de hacer un llamado apasionado a la comunidad local para fomentar la adopción de animales domésticos y ofrecer ayuda solidaria en un momento en el que las calles de la ciudad se encuentran repletas de animales perdidos y abandonados.

Según Laura Torres, de la Protectora de Animales de Zamora, este verano ha traído consigo un aumento alarmante en el número de animales sin hogar, dejando a la organización en una situación abrumadora. Torres destaca la importancia de no comprar mascotas por mero capricho, ya que los animales son seres vivos con emociones y necesidades, y requieren una inversión emocional y de tiempo. "Al día recibimos más de 50 llamadas por el abandono de animales en la provincia", comenta Laura. Una cifra impactante si tenemos en consideración la población que tiene Zamora.

"Es vital que entendamos que los animales no son juguetes desechables. Tienen sentimientos y merecen ser tratados con respeto y cuidado", afirma Torres. "La adopción es una opción que cambia vidas tanto para los animales como para las familias que los acogen". Además, incide en que la adopción no debería limitarse únicamente a cachorros, ya que, aunque estos sean más llamativos al poder criarlos desde cero, los perros y gatos adultos y ancianos cree que también merecen amor y atención, y no ser discriminados por la edad estando totalmente abocados a su sacrificio en caso de no poder afrontar los costes de su mantenimiento por parte de las protectoras y asociaciones si llega el momento dado.

Además del llamado a la adopción responsable, la Protectora de Animales de Zamora se encuentra enfrentando desafíos en términos de suministro. Con una cantidad significativa de animales bajo su cuidado, la organización se encuentra luchando por proporcionar suficiente alimento a todos ellos. Tarea difícil porque las ayudas que les proporcionan no son suficientes. Por ello, quieren hacer un llamado a la generosidad de todos aquellos que puedan y quieran participar, para suministrar comida húmeda y piensos para ayudar a mantener a estos animales sanos, felices y alimentados, sobre todo.

Para todos aquellos que deseen brindar su apoyo, la Protectora de Animales de Zamora ha facilitado su contacto a través de su página web y número telefónico. "Invitamos a todos los corazones compasivos a unirse a nosotros en esta causa", dice Torres. "Cualquier ayuda, ya sea en forma de donaciones, tiempo voluntario o ideas creativas, es invaluable para mejorar las vidas de estos animales necesitados".

Además, algunos de los animales abandonados son encontrados por parte de la protectora en un estado "lamentable", por lo que recuerdan a la población que las multas por maltrato animal son muy duras en España, con penas de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses.

La Protectora de Animales de Zamora está enfocada en inspirar un cambio positivo y duradero en la actitud hacia los animales domésticos en la ciudad, instando a la población a ser parte de la solución y marcar la diferencia en la vida de estos seres vivos indefensos.