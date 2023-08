"El Conservatorio de Zamora abre camino al implantar bajo y guitarra eléctrica"

El compositor y guitarrista de jazz zamorano Víctor Antón, junto con su banda, ofrece un concierto el viernes día 25 de agosto las aceñas de Cabañales en Jazz junto al Duero, programado dentro del Verano Cultural.

–Vuelve a tocar en la ciudad en un concierto especial.

–En él daremos a conocer mi último disco, que hemos presentado en numerosos lugares, entre otros, las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, en Miranda de Ebro dentro del ciclo Mirajazz, también en Madrid en Solo Jazz de la SGAE, Vitoria en Dazz Club o en Barcelona en el Milano Jazz Club. La gira está siendo muy amplia y el trabajo está gustando.

–¿Por qué se caracteriza "Centennial Light" ?

–Para mí ha sido un reto porque ha sido un trabajo muy pensado. Algunos temas se han gestado desde la pandemia y, como lo hemos tocado en bastantes lugares, la banda suena muy bien. Me apetecía darles coherencia conceptual a los temas. Muchas de las canciones las he compuesto inspirándome en temas políticos, sociales y estéticos de actualidad.

–¿Se había inspirado en estos asuntos en sus trabajos anteriores?

–La verdad es que no tanto. Nunca de una manera tan visible y me gusta defender el disco en directo y explicar al público algunas cosas cuando tocamos. Hace bastante tiempo había hecho música inspirada en el mundo del cine, pero componer desde ideas más sociales y políticas no lo había hecho. Ha sido una necesidad y quizá con la pandemia hemos puesto en cuestionamiento muchas cosas de la sociedad de consumo o la emergencia climática, asuntos que pueden servir de inspiración.

–Viene arropado con su grupo.

–Tocaré con el grupo habitual salvo el batería que no podía. Me acompañarán Juan Sebastián Vázquez en el piano, Javier Moreno en el contrabajo y como Naíma Acuña, que grabó el disco, no podía, en esta ocasión la batería la tocará Pier Bruera. Tocar en tu tierra con tu familia y los amigos de toda la vida es importante al igual que desde Cultura del Ayuntamiento siempre cuenten conmigo.

–El jazz viene siendo una apuesta desde distintas corporaciones primero con las Noches de Viriato y ahora con Jazz junto al Duero.

–Son muchos años de continuidad y de apuesta por el jazz y en Zamora hay gran afición al jazz. Hay una afición musical increíble y también al jazz porque en los años 90 y al inicio del siglo hubo una extraordinaria programación cuando todavía existía Caja España, que permitió que vinieran a la ciudad músicos buenísimos. También es muy importante la apuesta privada. Yo he estado siete años haciendo una jam session en el Ávalon y todavía sigue la cita gracias a la apuesta de Álvaro (de Paz). Además, existe una confluencia entre Cultura del Ayuntamiento y Mubaza, la asociación de músicos, que sacan adelante propuestas musicales importantes. Zamora es una ciudad muy musical y existe una buena afición, quizá venga todo de la tradición de las bandas vinculadas a la Semana Santa de Zamora. Culturalmente, pese es una ciudad pequeña, hay muchas propuestas.

–Usted ostenta la presidencia de la Asociación de Músicos de Jazz y Músicas Creativas de Castilla y León, ¿qué objetivos se marca?

–Lo importante es ir haciendo cosas, aunque sea poco a poco. Es difícil influir en las programaciones y lograr financiación para las actividades. Recientemente hemos organizado un curso de improvisación en el Conservatorio de Palencia. Queremos ir proponiendo actividades pedagógicas, pero también ir haciendo un poco programación. En Zamora llevamos a cabo la primera edición del Festival Itinerante de Jazz y Músicas Creativas de Castilla y León, el segundo año ha sido en Ávila y ahora estamos luchando para poderlo hacerlo en Burgos.

–¿Resulta complicado lograr respaldos públicos?

–Cuesta bastante. Al ser una asociación de ámbito regional tenemos que dirigirnos a la Junta de Castilla y León y la región es muy grande. No hay una apuesta clara por el jazz y las músicas más minoritarias. El dinero público tiene que estar destinado, en gran medida, a financiar cosas que se salgan un poco de la norma, que muestren otras cosas, que las instituciones no estén pensado en el rédito político y económico de la cultura. Hay proyectos muy buenos de músicos de la región que no tienen la visibilidad que tendrían si fueran de otra autonomía. La asociación la integramos una treintena de músicos, cifra importante y representativa porque el músico suele ser muy independiente.

–Usted concibe el trabajo del músico como un oficio.

–En el oficio de músico uno quiere avanzar en su trayectoria creativa. A mí, por ejemplo, me encanta componer y soy productor de mis propios proyectos y saco discos…, pero también tienes que tocar con proyectos que no son tan personales, pero que son también muy enriquecedores. A veces tenemos la sensación de que esto de la música es un premio constante, porque tenemos la suerte de que nos dedicamos a los que nos gusta, pero es muy sacrificado porque tienes que mantener el equilibrio entre mejorar como músico y seguir formándote, hacer horas de oficina y no descuidar la composición. Es mi caso, necesito los conciertos y la enseñanza.

–Cuando habla de esa necesidad también es vital .

–Totalmente. Es lo que yo sé hacer. (Risas). En el momento que entras en contacto con la música y tienes un cierto dominio de la situación, uno siempre quiere mejorar y superarse a sí mismo.

–En su vertiente de profesor ¿cómo se encuentra la situación del jazz en los conservatorios?

–La palabra jazz no aparece en el currículum de las enseñanzas profesionales, pero sí aparece en el de las superiores. En Castilla y León no hay itinerario de jazz en las enseñanzas superiores cuando sí existe en otros puntos del país. La buena noticia es que se implantan los instrumentos modernos por primera vez en el de Zamora. Es de agradecer que desde el Conservatorio Miguel Manzano de Zamora hayan peleado para implantar bajo y guitarra eléctrica por primera vez en la región. Es una magnífica noticia que en Zamora puedan estudiarse y sería de agradecer que se dieran en el Conservatorio de Salamanca.