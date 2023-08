El futuro del edificio que alberga la residencia de Los Tres Árboles, en el aire

La cuenta atrás para conocer el futuro del edificio que alberga la actual residencia de Los Tres Árboles comenzó este martes, con la colocación de la primera piedra de la obra del nuevo centro para mayores de Zamora. El inmueble que se levantará a escasos metros del Virgen de la Concha se ha concebido para trasladar los servicios que ahora se prestan en el de la calle Obispo Acuña, cuyo destino debe definirse mientras se concretan los trabajos impulsados por la Junta de Castilla y León.

Durante el acto de inauguración de la obra en la nueva parcela, los discursos se centraron en subrayar las ventajas de las futuras dependencias, que costarán unos 20 millones de euros y que están pensadas para dotar a la ciudad de un centro moderno y plenamente adaptado al nuevo modelo residencial de unidades de convivencia. En principio, el inmueble de Los Tres Árboles no se puede adaptar a esa realidad hacia la que avanza Castilla y León, de ahí la inversión prevista para el cambio.

La opinión de Guarido

A pesar de ello, con la nueva residencia como una realidad en el horizonte, el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, quiso deslizar en el acto celebrado este martes junto a los responsables de la Junta la posibilidad de que el centro multiservicios conviva en el futuro con el de Los Tres Árboles. El dirigente municipal mencionó esta alternativa en su discurso ante el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y lo desarrolló más tarde a través del altavoz que le ofrecen las redes sociales.

Al igual que en su intervención en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la futura residencia, Francisco Guarido reconoció que el impulso a ese proyecto supone "una magnífica noticia" para Zamora desde la óptica de que aprovecha "un suelo infrautilizado dentro del CEI" y de que abre la puerta a incrementar sensiblemente las plazas disponibles dentro de la ciudad.

Para Guarido, lo deseable sería que las 192 vacantes que ofrecerá la futura residencia se unieran a las 170 de las que dispone actualmente Los Tres Árboles: "Lo no deseable, lo que no tendría justificación social, es que dentro de tres años se abra la nueva residencia y se cierre la vieja. Sinceramente, espero que no sea así. Necesitamos plazas públicas que nuestros mayores puedan pagar con las menguadas pensiones de Zamora, y eso solo es posible multiplicando las plazas públicas", argumentó el alcalde de la capital.

Un posible regreso a la Tesorería General de la Seguridad Social

El martes, Mañueco evitó hacer mención alguna a la idea que puso sobre la mesa Guarido, ni para rechazarla ni para abrir una puerta a considerar la propuesta. Horas después, fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aclararon que, por el momento, "no hay nada decidido". El plan trazado por la Junta señala que "el destino de la actual residencia se valorará en el momento en el que empiece a funcionar la nueva".

El Gobierno autonómico tendrá, por tanto, más de dos años para decidir, habida cuenta de que el plazo de ejecución de la nueva obra está fijado en 24 meses y de que a partir de ahí se abrirá otro periodo para instalar todo el equipamiento y el mobiliario que formará parte del centro multiservicios. Eso sí, las mismas fuentes consultadas indicaron que una de las posibilidades es devolver el inmueble a la Tesorería General de la Seguridad Social, que es el servicio del Estado al que pertenece en realidad el edificio de Obispo Acuña.

Medio siglo de vida

En su día, con la transferencia competencial, la Junta recibió la cesión del edificio para que continuara como la residencia que es desde el año 1974. Si el Gobierno autonómico optara por centralizar toda la actividad en el nuevo centro, que ya supondrá un incremento sustancial de la inversión tanto para el mantenimiento como para el personal, el Estado podría recuperar el inmueble y sería el encargado de definir qué nueva utilidad podría tener.

A la espera de ver si la demanda de Guarido tiene algún eco en el largo plazo aún abierto hasta la decisión final, Los Tres Árboles cumplirá en 2024 medio siglo de actividad con su futuro en el aire.