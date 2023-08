Empoderando a las futuras estrellas

"Lo vivimos todas juntas. Fue un momento apoteósico y también un poco extraño", comenta María González jugadora del Amigos del Duero sobre el momento del gol de España el pasado domingo.

El equipo se encuentra en mitad de la pretemporada jugando un torneo, haciendo grupo y preparando la liga. Es por ello que mientras se dirigían hacia un bar cercano para poder ver el partido tranquilamente, todas vieron como Olga Carmona, ponía por delante a las españolas tras clavar un zurdazo cruzado a las inglesas en el Accor Stadium de Sidney, que 74 minutos después les haría hacer historia.

La hazaña no solo ha impactado a nivel nacional, sino que también desencadenará un fenómeno transformador en diversas regiones del país como Zamora. El entrenador del Amigos del Duero, Héctor García Pascual, no solo celebró la victoria de España, sino que también destacó la influencia positiva que las chicas desde su llegada le han transmitido. "Las chicas desde que empecé te hacen engancharte porque son muy seguidoras del fútbol femenino. Y a mí me han hecho aficionado la verdad", confiesa el técnico.

La pasión por el fútbol femenino no ha conocido límites en Zamora, especialmente entre las jóvenes. "Por rango de edades lo que es de 15-16 años para abajo, en Zamora hay una afición que la gente no se puede llegar hacer una idea. Por lo que con este hito seguro que más niñas van a querer empezar a jugar al fútbol. Luego es como en todos los deportes, hay quien sigue adelante y quien se cansa y lo deja", comenta García Pascual. Además, destacó cómo el compromiso temprano se ha traducido en un avance significativo en el nivel de juego, con jugadoras de 17 y 18 años llegando a categorías importantes ya bien formadas.

Algo que quiere destacar el entrenador, es como cada vez más entrenadores quieren ir al fútbol femenino. "Ahora cada vez son más los quieren entrenar a las chicas, tanto a nivel competitivo como formativo, y yo creo que eso es una gran noticia. Antes era como lo que te tocaba y ahora la gente quiere ir". A raíz de esto, piensa que a las chicas les apetece también mucho más, porque los entrenamientos son mejores y sienten que progresan, ya que no es lo mismo que te entrene alguien capacitado que alguien que no lo está y le ha caído el cargo de rebote.

La progresiva visibilidad de las jugadoras en el escenario mediático ha generado un cambio de paradigma en las aspiraciones de las jóvenes. Itziar Muñiz, jugadora de la Unión Deportiva Bovedana y segunda capitana, comenta que esto lo que ha hecho es abrir por completo una puerta que estaba a la mitad. Además, cree que puede generar un mayor interés para la afición local, para comenzar a animarse e ir a verlas también al campo.

A pesar del creciente interés, aún existen desafíos, especialmente en las zonas rurales. Según Manuel Fulgencio, coordinador de la U. D. Bovedana, la necesidad de aumentar la afición persiste en estos lugares. Sin embargo, el respaldo de instituciones y la iniciativa de clubes como el Amigos del Duero en Zamora ha sido fundamental para sostener y fomentar el fútbol femenino en la región.

Por otro lado, María González, jugadora del Amigos del Duero, cree que, aunque todo es mejorable en Zamora se le da misma importancia al femenino que a algunos equipos masculinos de la ciudad. "Entiendo que todos los deportes necesitan su parte, aunque el fútbol sea el mayoritario, ya que se ve reflejado en los niños y niñas que acuden a Valorio y al Ruta cada fin de semana. Al final es remar todos hacia el mismo lado y tratar de seguir adelante".

"A nivel local todo es un círculo vicioso, cuando tú tienes apoyos y visibilidad, pues como club tienes más recursos, más opciones y más cosas que ofrecerles a esas niñas que quieren jugar al fútbol. Ya sea para evadirse, para disfrutar o para formarse. Ayudas que tienen que venir de las instituciones de la región", declara González.

De hecho, ahora las chicas tienen referentes. Las jugadoras han conseguido hacerse con un papel importante y convertirse en personajes mediáticos, al igual que los chicos. Algo que hará que muchas niñas al tener un referente femenino en este deporte se decanten y comiencen a elegir el fútbol en detrimento de otros deportes donde históricamente las mujeres han tenido más éxitos y relevancia como es el caso del baloncesto.

Y es que, el 20 de agosto del 2023 será recordado como un hito sin igual conseguido por 23 heroínas que contra todo pronóstico se enfundaron la rojigualda y decidieron ganar un mundial cuando nadie apostaba por ellas. El minuto 29 será recordado como el 116 del año 2010, dos cifras que pasaran a la historia del deporte español, concretamente del fútbol.