El coronavirus ha vuelto a dejar fallecidos en Zamora en este mes de agosto, tras un mes sin óbitos, o al menos sin que las estadísticas reflejaran más muertes por una enfermedad que oficialmente se ha llevado la vida de 756 zamoranos a los que habría que sumar los dos contabilizados en este octavo mes del año.

La declaración oficial de fin de la crisis sanitaria por el Covid ha hecho que la Consejería de Sanidad haya cesado en el envío de los habituales partes informativos que marcan la situación de la enfermedad, lo que no significa que no continúe recogiendo lo que ocurre en sus estadísticas. De esta información se puede deducir que durante este agosto estamos asistiendo a un pequeño repunte del Covid, aunque no parece probable que alcance la magnitud suficiente como para volver a la declaración de la crisis sanitaria, con las medidas de protección adicionales que ello conlleva.

Contagios y hospital

El último parte de la Consejería de Sanidad lleva fecha del 14 de julio y reflejaba 58.624 contagios desde el inicio de la pandemia en la provincia de Zamora. Eran 39 casos más de los registrados 14 días antes, en al estadística previa. Pues bien, solo el 11 de agosto se registraban en la provincia de Zamora 33 nuevos contagios por coronavirus, lo que ha idea de un repunte de la enfermedad.

A falta de la última actualización de finales de esta semana se contabilizan seis pacientes con Covid ingresados en el hospital, ninguno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. El repunte de casos, por tanto, no se estaría trasladando hasta el hospital que no ha llegado nunca a ponerse a cero en ingresados por coronavirus, pero que desde el mes de junio nunca ha superado los dos dígitos.

La UCI sí ha tenido ya largos periodos sin pacientes de coronavirus ingresados.

Incidencia

La incidencia de la enfermedad entre los mayores de 60 años estaba en 190 casos por cien mil habitantes, en riesgo bajo, aunque los contagios de mediados de agosto sí habían superado ya este nivel y se situaban en 112,6 en una semana.

En resumen, el coronavirus no ha desaparecido continúa contagiando, si bien el hecho de que una gran parte de la población esté protegida por las vacunas hace que lo que parece un repunte veraniego no se interprete como un rebrote de la pandemia, como muestra el hecho de que la situación del hospital sea relativamente tranquila.

Eso sí repunte de la enfermedad supone que regresan las muertes por esta causa, una constante durante toda la pandemia de la que será difícil librarse.