"Cuando te subes a un escenario tienes que trabajar desde la verdad"

El polifacético Asier Etxeandía regresa a la ciudad con su proyecto musical Mastodonte. La actuación de la formación que ha formado con Enrico Barbaro tendrá lugar el viernes 25 de agosto en la plaza de la Catedral del Verano Cultural. La banda contará con la actuación como telonero del salmantino Juana, uno de los ganadores del concurso del Festival Emergentes donde destacó por su propuesta ecléctica y moderna.

–La banda Mastodonte regresa por tercera vez a Zamora.

–Sí, las anteriores ocasiones hemos actuado en el teatro (Principal). Se debe a que el público de Zamora tiene muy buen gusto (risas). Cada vez que hemos actuado en la ciudad el público ha disfrutado mucho y le gusta mucho nuestra propuesta lo que es para nosotros una maravilla. En esta ocasión lo haremos en un marco muy distinto será un concierto al aire libre en esa plaza histórica con esa catedral monumental. Vamos con toda la banda y con todo el show al completo.

–¿Qué va a ver la gente de distinto?

–Son los últimos coletazos de la gira que llevamos haciendo con Mastodonte en los últimos cuatro años. La paramos y transformamos tras la pandemia. Creamos "Simplemente perfecto" en el que actuábamos Enrico y yo, basado más la electrónica o versionando nuestros propios temas. Ahora lo hacemos con toda la banda, que suena más potente. Estamos diciendo adiós ya que estamos a punto de sacar el segundo disco. Hemos grabado en verano, ahora se está mezclado y, si va todo bien, en octubre sacaremos los singles y en diciembre empezaremos una nueva gira. Tenemos el concierto de Zamora y otro en Zaragoza y concluye.

–¿Qué supone estos últimos conciertos que suponen el cierre de un ciclo?

–Yo lo vivo todo como un ritual, el cerrar un ciclo para abrir otro completamente diferente. La pandemia nos destrozó claramente. Vivíamos un momento muy fructífero, empezábamos a tener todas las entradas vendidas en Madrid incluso, donde íbamos a quedarnos como residentes y tuvimos que parar. Fue una depresión muy grande y perdimos mucho dinero. Tuvimos que volver a tomar fuerzas, a retroavanzar como digo yo, para coger carrerilla e ir más fuertes. Optamos por hacer nuestros conciertos en "Simplemente perfecto", las canciones de Enrico y yo y ha sido un gran éxito. Estamos muy orgullosos, ha sido muy agotador, pero muy fructífero. Terminamos con pena, pero con ganas de iniciar un nuevo ciclo y con ganas de llevar un nuevo show a Zamora.

–Mastodonte mima las puestas en escena de su espectáculo, ¿cómo va a ser en esta ocasión?

–Al aire libre es más vitalista. En cada lugar ocurre la magia. El espacio dice mucho y la gente, sobre todo, marca tu show. Si hay público generoso, que quiere disfrutar, que entiende el concepto del espectáculo, que está deseoso de ver lo que vamos a hacer... el concierto se convierte en un puñetero milagro. Mastodonte somos muy épicos, muy vitalistas, muy intensos y queremos que siempre suene atronador. Le damos muchísima importancia al sonido, a la música, a las canciones y a la puesta en escena. Todo está unido, desde el movimiento a las luces. Cantamos las canciones como si fuera un monólogo transmitiendo no solo lo que cantamos sino lo que contamos. Intentamos ir al corazón directamente y hacerlo con absoluta generosidad. Si el público que viene está dispuesto a disfrutar de eso, el concierto va a ser apoteósico.

–Detrás de Mastodonte y sus directos hay mucha verdad.

–Sí, sin verdad no puedes hacer nada, sobre todo, en este trabajo. Cuando uno se expone, cuando uno sube al escenario o decide dedicarse a la música o a interpretación... a algún ámbito del arte tienes que trabajar desde la verdad porque si no, no conmueves. Arte significa conmover y el público no es tonto. Cada uno que haga lo que quiera yo sé cuáles son los artistas me mueven a mí y el artista que quiero ser.

–Y ¿qué artista quiere ser?

–Yo quiero ser yo. Ser el que soy, cada vez más coherente con quien soy y con lo que quiero decir, sin miedo y sin restricciones de esta sociedad ni tampoco intentar aparentar, ni intentar ser una persona que no so. Además, creo que como yo hay mucha gente que no queremos formar parte de un borreguismo, de un estilo hecho. Hay que buscar lo que uno es y hablar desde el corazón. Eso lo agradece mucho la gente, yo es lo agradezco personalmente.

–Ese deseo de no formar parte del borreguismo ¿le ha pasado factura musicalmente hablando?

–No, porque yo he hecho en música lo que he querido y las canciones que quería. No hemos intentado hacer música para sonar en la radio o para entrar dentro de unas ventas o de llegar a ciertos circuitos porque tiene que sonar de cierta manera la música. Tenemos 50 años, Enrico ya y yo 49, hemos pasado por muchas tribus y por muchas cosas. Estamos, además, en un momento de madurez espléndido. Tenemos muy claro lo que nos conmueve y lo que nos emociona.

–Cuando su trabajo no se difunde por los canales más habituales ¿qué vías utilizaron para darse a conocer?

–Matarte a conciertos (risas). Poco a poco el boca a oído lo hace. Llegas a un público más reducido o a grandes minorías, pero lo que tienes es absolutamente verdad porque lo que haces, la gente que te va a ver le toca el corazón. La verdad que proyectamos, la recibimos. Hay gente que nos sigue por toda España. Hay una mujer maravillosa, Marian, que ha ido a vernos a 61 conciertos y hay gente que acude a conciertos nuestros y no les importa los kilómetros que tenga que hacerse.

–Esta respuesta ¿qué supone para Mastodonte?

–Todo lo que se hace es para el otro. No hay historia de amor sin no hay un testigo, siempre el público es el testigo. Estamos fascinados con el público y pensar que algo que tú haces conmueve es el sentido de tu vida.

–El segundo disco está punto de caramelo ¿qué podrá encontrarse quien lo escuche?

–Volvemos a saltarnos los cánones de lo que se lleva y lo que no, huimos de las clasificaciones absolutamente que son la muerte de la creatividad y eso es lo que nos define y seguimos en ello. Venimos de un lugar muy oscuro con lo que nos pasó en la pandemia y queremos salir hacia afuera, es muy vitalista y muy de verdad.

–¿Hay continuidad con el primer disco?

–Yo creo que rompemos bastante. Es más maduro y más intimista, pero también hay más elaboración y más autoexpiación. En el anterior trabajo las canciones estaban escritas desde hacía varios años y formaban parte de distintos momentos de las vidas de Enrico y de la mía propia y las unimos como una especie de lenguaje. En esta ocasión, las hemos hecho juntos, y venimos de un lugar muy parecido los dos, de un poco haber tocado fondo y con el deseo de dedicarnos con mayor fuerza a lo que hacemos porque creemos que es sanador. La música es sanadora. La gira si todo sale bien empezará el 22 de diciembre en el Victoria Eugenia de Donosti sería el estreno del nuevo show que estamos en proceso de creación y sin duda sorprenderá mucho más que este. Daremos mucho más que hablar, sino te quedas en casa (risas).

–Dada la importancia que tiene para usted el proyecto de Mastodonte ¿su carrera actoral está en un segundo plano?

–Llevo sin hacer teatro desde que empecé con Mastodonte, pues son totalmente incompatibles. No obstante, sigo haciendo en lo audiovisual, trabajando en cine y en series de televisión. El teatro, con una gira, no se puede compaginar con la música, tendría que dejar la banda. Echo mucho de menos una compañía y defender un texto, he decidido defender mis canciones y las de Enrico y seguir con nuestro proyecto. No obstante, en el fondo, está todo mezclado dado que Mastodonte no deja de ser un concepto teatral en escena y todo lo que he aprendido en el teatro lo sigo haciendo. Mastodonte aúna la música, el teatro y el performance.