Durante casi veinte días, un inodoro "saluda" a los vecinos que cumplen escrupulosamente con el uso de los contenedores instalados por el Ayuntamiento de Zamora en la plaza de la Encomienda, situada en el barrio de San José Obrero. Los sucesivos avisos de residentes en la zona a la empresa de recogida y gestión de residuos urbanos, Prezero, parece que no han surtido el efecto deseado, denuncian y certifican con una fotografía tomada ayer mismo del lugar en el que permanece el water con su cisterna. Justo entre los contenedores de basura y de vidrio, donde se acumulan maderas también.

"Me contestan por teléfono y me dicen que la culpa es del que lo tira", declara la persona que se ha dirigido al periódico para denunciar una situación de la que, sin duda, no es responsable el resto del vecindario. La Concejalía de Medio Ambiente reiteraba recientemente que la persona que precise deshacerse de muebles, electrodomésticos de gran volumen, como lavadoras, neveras o televisores, así como colchones o enseres que no pueden depositarse en los contenedores ni dejarse al lado puede solicitar la recogida a domicilio. El Ayuntamiento de Zamora recuerda que estas conductas que contravienen la normativa están penalizada con multas de 500 a 3.000 euros.

Te puede interesar: Sucesos en Zamora Toneladas de arena "entierran" el incendio del vertedero de la capital, controlado ya

El servicio de recogida selectiva de residuos sólidos en la capital se puede concertar a través de una llamada al teléfono de atención al ciudadano de PreZero al 980 510 221 de 9.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes. La empresa acuerda con el usuario o la usuaria el día y la hora a la que ambas partes pueden estar disponibles. Desde la Concejalía, se recuerda que este tipo de objetos no deben introducirse en los contenedores porque las máquinas en las que se descargan los contenedores se averían.