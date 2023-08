Los hogares de Zamora capital acogen a 4.280 mayores de 65 que viven solos

La soledad de los mayores es un problema que preocupa a las familias, a las administraciones y a la sociedad en general. En Zamora, el foco se sitúa muchas veces sobre la realidad que afrontan las personas de edad avanzada que viven solas en el medio rural, pero este panorama no es ajeno a las ciudades. Según las cifras del censo, publicadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 4.280 de los 26.793 hogares que hay en la capital reside un mayor de 65 años sin compañía. Es decir, esto es lo que hay en un 16% de los hogares del municipio.

Los datos del INE también permiten observar la diferencia que existe entre las mujeres y los hombres. Ellas triplican en número a los varones de más de 65 años que viven solos en Zamora. En concreto, la diferencia es de 3.231 casos a 1.049. La explicación más evidente para justificar esta brecha se encuentra en la mayor esperanza de vida femenina y en el hecho de que, generalmente, las mujeres enviudan con más frecuencia.

No en vano, cuando se acude a las cifras de personas que viven solas y que tienen menos de 65 años, los casos se igualan. En Zamora capital viven sin compañía 4.587 vecinos que no alcanzan la edad de jubilación. De ellos, 2.223 son hombres y 2.364 mujeres, por lo que no existe una diferencia demasiado relevante.

La labor institucional

En total, en Zamora ciudad hay 8.867 hogares unipersonales, prácticamente un tercio del total del municipio. Y la cifra sigue creciendo con cada estadística que se publica tanto en la capital como en el medio rural de esta y de otras provincias. De ahí que instituciones como la Junta de Castilla y León hayan puesto en marcha medidas para paliar los problemas que aparecen cuando esta soledad no es fruto de la decisión del individuo, sino consecuencia de una serie de procesos que le han conducido a un cierto desamparo.

"La soledad que experimentan las personas mayores es la mayor epidemia de este siglo, implica empeoramiento de la salud, deterioro físico, cognitivo, enfermedad mental y pérdida de calidad de vida de los mayores. En ocasiones incluso pone en peligro la integridad de las personas. Además la soledad y el aislamiento social de las personas mayores es un fenómeno de difícil detección que precisa de una respuesta ágil y personalizada a cada situación", explican desde la Junta, que plantea una batería de 30 acciones divididas en tres áreas de intervención para corregir los problemas que pudieran surgir.

La otra cara: 867 viviendas del municipio tienen cinco o más residentes

Cada vez resulta más común ver hogares de una sola persona, de la misma manera que se vuelve extraño encontrar viviendas ocupadas por cinco vecinos o más. Aún así, este tipo de casas resiste en Zamora, donde se pueden hallar en estos momentos 867 ejemplos con esas características. Casi la mitad de ellos (418) corresponde a hogares en los que conviven los padres, los hijos menores de 25 y alguna otra persona, generalmente familiares de edad más avanzada. Otros 340 hogares con cinco o más componentes incluyen solo a los cónyuges y a los hijos menores de 25 años, mientras que el resto de los casos son ya más residuales. Llama la atención que, en una de las viviendas de Zamora capital, vive un solo progenitor con al menos cuatro de sus hijos, todos ellos mayores de 25 años, según los datos del INE.