El consumo de agua como termómetro para saber cuánta gente hay en los pueblos de Zamora

El alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, observa la evolución del consumo de agua y vigila a la par cómo fluctúa la población en su municipio. De los 600 u 800 metros cúbicos que se gastan en "los meses valle" se ha pasado en los últimos días a 2.000 o 2.200. En paralelo, la cifra de vecinos se ha triplicado con el horizonte de las fiestas como aliciente, aunque el incremento se ha ido percibiendo a lo largo de todo el verano. "Este es un pueblo del que tuvo que emigrar mucha gente. Primero a América, después a Europa y más tarde a otros lugares de España. En verano, muchos de ellos tratan de volver", explica el dirigente municipal, que controla que todos los servicios se presten como es debido mientras celebra el elevado ritmo de trabajo en los negocios de alimentación y hostelería.

"Un ambiente espectacular"

Lejos de allí, en el noreste de la provincia, el alcalde de Villalpando, Emiliano de la Puente, también estima que la población de su municipio se triplica en estas fechas. Eso da lugar a "un ambiente espectacular", pero también obliga a multiplicar esfuerzos para que nada se desmadre. El dirigente local elogia a los empleados y apunta que, en ocasiones, cuesta cumplir con todos los objetivos de limpieza viaria, aunque cuando toca organizar dispositivos especiales, como después de las verbenas o las macrodiscotecas, "una empresa especializada" sirve como apoyo para dejarlo todo a punto.

De vuelta a la parte más occidental del territorio, el alcalde de Alcañices, David Carrión, prefiere pasar de largo por las obligaciones que genera la superpoblación puntual de agosto: "Acabamos de terminar las fiestas que probablemente hayan sido las más multitudinarias de los últimos 20 años y ojalá fuese así siempre", destaca el responsable municipal, que remarca que "todo el mes ha sido una locura", con buen tiempo y con "todo Aliste concentrado" en la cabecera de la comarca para hacer los recados y disfrutar del ambiente.

¿Cómo absorber a toda la gente?

En la parte de Sanabria, uno de los alcaldes experimentados, José Fernández (Puebla) opina que "hay que darle una vuelta a la estructuración de los servicios para absorber a toda la gente que llega estos días". "Es fantástico ver con la ilusión que regresan las familias; como un renacer o una vuelta a la vida", matiza.

Su vecino de comarca y alcalde de Galende, José Manuel Chimeno, apostilla que "los pueblos están a tope", aunque ya pronostica "el bajón dentro de diez días". Mientras tanto, los múltiples negocios vinculados al turismo hacen la caja que luego les servirá para sobrevivir al largo invierno: "Julio y agosto nos pegan ese empujón", asegura el mandatario local desde el epicentro del jaleo estival.

La prestación de los servicios sanitarios, en el centro de las preocupaciones rurales

Uno de los asuntos que preocupa particularmente durante estas fechas es el de la prestación de los servicios sanitarios en las comarcas de la provincia de Zamora. Las protestas en algunas zonas ya son una realidad en invierno y los problemas se agudizan con la llegada de más vecinos. Para el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, resulta clave "tratar con mimo" a los profesionales que vienen a la comarca, aunque también apunta la necesidad de planificar todo para que a los gestores "no les pille el toro" de verano en verano. "Son cosas previsibles", añade el regidor municipal, que reclama que esas previsiones no caigan en el olvido. Desde Fermoselle, José Manuel Pilo recuerda bien sus exigencias. Entre ellas, destaca la demanda de un centro de salud 24 horas, especialmente relevante en estas semanas en el municipio al que representa: "Ahora tenemos un refuerzo diario y el servicio de emergencias", explica el responsable local, que insiste en que es "necesario" atender a la zona para que no haya problemas en esta cuestión tan básica.