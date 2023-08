Suspende el examen para recuperar los puntos y le cazan conduciendo

Tras perder todos los puntos del carné de conducir, su paciencia para mantenerse lejos del volante se agotó cuando casi rozaba la posibilidad de recuperar el permiso de Tráfico. Pero acaba de ser de nuevo procesado por el Juzgado por incumplir la Ley de Seguridad Vial y le tocará pagar una multa de 700 euros, de acuerdo con la petición de la Fiscalía de Zamora que tuvo en cuenta su sinceridad cuando fue cazado por los agentes in fraganti. "Me he presentado al examen de recuperación de puntos, pero he suspendido", manifestó al ser interrogado por el fiscal ante la jueza.

La pareja que colgó el vídeo en Facebook conduciendo sin carné y con niños por Zamora podría pagar 7.540 euros El zamorano había realizado las 24 horas del curso de reeducación y sensibilización vial, repartidas en dos fines de semana seguidos, de asistencia obligatoria y tras abonar más de 330,95 euros más el IVA. Había aguantado los seis meses reglamentario para poder iniciar este proceso de recuperación de todos los puntos del permiso de conducir, tres de las 30 preguntas se le resistieron y no pasó la prueba. Se fue para casa igual que llegó a las pruebas: sin carné de conducir. El zamorano tendrá que volver a esperar meses para realizar otro examen y saldar la condena con la Justicia.