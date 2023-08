La carretera N-631, la principal vía de comunicación de Zamora con Sanabria abrió a primera hora de la tarde su trazado al tráfico rodado, esta vez no solo el fin de semana sino de forma definitiva, con la salvedad de dos fechas. Así, el próximo martes se volverá a cortar al tráfico por trabajos en el Puente de la Estrella y el jueves posiblemente haya que volver a restringir la circulación, aunque no es seguro. El resto de días ya no se cerrará al tráfico.

Las obras no concluirán hasta finales de mes, pero hasta esa fecha se podrá circular, a expensas de que en algunos tramos se de paso alternativo a los vehículos porque sólo se pueda utilizar uno de los carriles. El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, explicó que las obras de los 15 primeros kilómetros de la carretera N-631 tenían que hacerse con buen tiempo, por el tipo de asfalto utilizado y que han obligado a cortar por completo la circulación, ya que había zonas, como el Puente de la Estrella, demasiado angostas como para compatibilizar el paso de vehículos. Molestias Blanco mostró su comprensión por las quejas de comerciantes, hosteleros y personas con negocios en las zonas afectadas, pero explicó que el firme de la carretera llevaba más de 30 años de servicio y estaba literalmente sobrepasado de su vida útil por lo que se hacía preciso repararlo, con una inversión de siete millones de euros. Todavía queda una segunda fase de arreglo de la carretera, de los 40 kilómetros restantes, que durarán en torno a cuatro o cinco meses del año que viene, a partir de mayo, ya que, como ha ocurrido en esta ocasión, el tipo de asfaltado debe hacerse con buen tiempo. Eso sí, en esta segunda fase se estima que no será necesario cortar la carretera de forma prolongada, ya que se podrá compaginar el tráfico con los trabajos dejando un carril libre.