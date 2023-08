Caso Baltar | El Supremo decidirá si el nuevo senador del PP por Orense condujo su coche oficial a 215 kilómetros en Zamora

Esa era la condena que solicitaba la Fiscalía de Zamora al Juzgado de lo Penal de que ahora debe remitir el procedimiento contra el presidente del PP en Orense, José Manuel Baltar, al Supremo. El cargo popular circulaba a 215 kilómetros por hora en la Autovía A-52, a la altura de la localidad zamorana de Asturianos el 23 de abril pasado, según el cinemómetro del radar que recoge el informe de Tráfico.

El Alto Tribunal deberá dirigirse al Senado para que autorice el procesamiento aunque el asunto estuviera a punto de ser juzgado en Zamora, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de la Cámara Alta. El artículo dice que «los senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Senado, solicitada a través del correspondiente suplicatorio. Esta autorización será también necesaria en los procedimientos que ya estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose procesados o inculpados, accedan al cargo de senador».

Juan Ramón Montero, el abogado del político orensano recurrió el auto de procesamiento del senador ante la Audiencia para pedir su nulidad pero la sala no entró a valorar la cuestión porque la resolución de la jueza de Puebla «es irrecurrible por Ley, no se puede declarar su nulidad», indicaron fuentes judiciales consultadas. Esa premisa legal explica el rechazo del recurso presentado por el letrado ante la jueza de Puebla. La nulidad, pues, deberá plantearse en el juicio si se celebra.

Por tercera vez, el también presidente del PP orensano elude la acción de la justicia en Zamora, aunque deberá afrontarla en Madrid, eso sí, a más largo plazo. La primera ocasión en la que se libró de una posible condena fue en el Juzgado de Puebla de Sanabria, cuando su abogado, Montero, no compareció en el juicio rápido fijado para el 8 de mayo; la segunda vez, le esperaba una vista oral en el Juzgado de lo Penal el 31 de mayo, pero la huelga indefinida de funcionarios jugó a su favor.

El Juzgado de lo Penal deberá dirigirse al Supremo para informar sobre su falta de competencia para enjuiciar las causas contra diputados y senadores, de acuerdo con los artículo 71.2 y 3 de la Constitución Española y 57.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que determina que a los parlamentarios no pueden juzgarles órganos que estén por debajo del Tribunal Supremo.

De modo que, el acta de senador que se otorgará hoy a Baltar obliga a la jueza de lo Penal de Zamora a comunicar al Alto Tribunal que renuncia a continuar con la causa y le remitirle las actuaciones del Juzgado de Puebla de Sanabria y el escrito de acusación de la Fiscalía.

Multa de 300 euros

El político gallego rehusó llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Zamora porque está convencido de que no cometió ningún delito contra la Ley de Seguridad Vial. Si bien llegó a pedir disculpas (no era la primera vez que se le sancionaba por no respetar los límites de velocidad en la red viaria), solo admitió haber cometido un error, una infracción administrativa que saldó con el pago de 600 euros (que quedó en 300 euros por pronto pago), de acuerdo con el argumento de su abogado, Juan Ramón Montero, conocido en Zamora como abogado del PP en el caso Zamora de pago de comisiones en la Diputación Provincial archivado.

El Ministerio Público considera que superó en 80 kilómetros por hora el máximo de los 120 permitidos en la A-52. Montero alega que la medición de la velocidad no fue correcta porque Tráfico «aplica un margen de error del 5% en el funcionamiento del radar, cuando está en el 7%», por que la infracción se saldaría con la multa ya pagada.