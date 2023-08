El arranque de la legislatura, desde Zamora: el PSOE ve más cerca el Gobierno de progreso y el PP critica las cesiones

Los siete parlamentarios zamoranos, cinco del Partido Popular y dos del PSOE, tomaron posesión este jueves de sus cargos en el Congreso y en el Senado para comenzar su camino en la XV legislatura, un periodo cuyo futuro es aún imprevisible ante la caprichosa aritmética parlamentaria. Los números dejan en el aire la gobernabilidad del país, más allá de que lo ocurrido en la apertura del ciclo político haya situado a la izquierda ante una posibilidad más cierta de repetir en el Gobierno. No en vano, la socialista Francina Armengol fue elegida como presidenta del Congreso en la primera votación con el apoyo de Sumar y del grueso de las fuerzas nacionalistas, aunque en el Senado la mayoría absoluta del PP facilitó el nombramiento de Pedro Rollán. La investidura, como han anunciado ya quienes tienen la llave, será otra batalla con negociación propia.

En todo caso, el líder del PSOE en Zamora, Antidio Fagúndez, reconoció tras la sesión que los socialistas estaban "satisfechos" por el arranque de la legislatura y por la elección de Armengol, "una persona humilde y cercana, que representa la pluralidad y que va a hacer un gran trabajo" al frente de la Cámara Baja. Para el político zamorano, el éxito en la negociación para la Mesa supone "un anticipo" de lo que espera que sea "la continuidad de un Gobierno de progreso en España", que facilite "el avance económico y la protección de los derechos sociales" en el país.

Fagúndez admitió que el PSOE y el resto de las fuerzas de izquierdas y nacionalistas se han visto obligadas a "negociar" y que tendrán que seguir haciéndolo para extender el acuerdo de este jueves a la elección del presidente y al resto de la legislatura. Mientras, a su juicio, en la derecha se percibió "una ruptura simbólica" entre el PP y Vox, que no apoyó la candidatura de la popular Cuca Gamarra. "Pero siguen en los gobiernos autonómicos", recordó el zamorano, que aseguró que ya ha mantenido contactos con las ministras de Transportes y Defensa para dar continuidad a los grandes proyectos que afectan a la provincia.

¿Una victoria insuficiente?

El aparente optimismo de Fagúndez contrastaba con las sensaciones de los populares, conscientes de que su victoria en las elecciones podría resultar insuficiente para gobernar. Tras tomar posesión nuevamente como senador, el líder del PP de Zamora, José María Barrios, quiso remarcar que, más allá de lo que ocurra, Alberto Núñez Feijóo fue el ganador de los comicios del 23J: "La opción de Gobierno la deberíamos ejercer nosotros", advirtió el político moralino, que tildó de "lamentables" las cesiones realizadas por el PSOE a los independentistas para hacerse con el control de la Mesa en el Congreso.

Además, Barrios apuntó que Armengol "ha demostrado en Baleares que está más del lado de los independentistas", lo que, desde su óptica, ha facilitado el proceso para la socialista en una sesión en la que quedó patente que la alianza entre el Partido Popular y Vox no cristaliza igual en todos los terrenos: "No es una buena noticia que este partido se haya decantado por no apoyar a la candidata del PP", remarcó el dirigente popular, en referencia a la negativa de los de Santiago Abascal a dar su voto a Cuca Gamarra.

En cuanto a lo que viene por delante para Zamora, Barrios subrayó que ni la provincia ni el resto de España "están para esperar demasiado". "No sería buena noticia que saliera un Gobierno con 24 partidos. Necesitamos un Gobierno fuerte que apueste por territorios como el nuestro y por la unidad de España, así que espero que al final se imponga la lógica", argumentó el dirigente del PP de Zamora, que no se atrevió a pronosticar si la legislatura durará los cuatro años de rigor.