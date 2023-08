El Ayuntamiento de Zamora ha aprobado en Junta de Gobierno Local el convenio de colaboración con Azeco (Asociación Zamorana de Empresarios de Comercio) para poner en marcha la segunda fase de la campaña de Bonos de Comercio Solidarios "Suma y Sigue" correspondiente al presente año, destinada a reactivar la economía en Zamora mediante el apoyo a los profesionales autónomos y las pymes que desarrollan su actividad comercial en la ciudad y a los vecinos que se encuentran en situación de desempleo. En esta segunda parte de la campaña, el Consistorio incrementa en 165.000 euros la partida destinada a esta iniciativa y pondrá a disposición de los beneficiarios otros 10.000 bonos de 15 euros.

Un total de 2.387 personas en situación de desempleo se han beneficiado de la campaña de bonos solidarios durante la primera fase, que se alargó del 30 de enero al 3 de marzo. En ese primer periodo, se distribuyeron un total de 8.000 bonos, que arrojaron un volumen de compras por importe de 288.959 euros, repartidas entre los 205 comercios participantes, según datos del concejal de Hacienda, Diego Bernardo.

En total, la aportación global del Consistorio suma 295.000 euros para el canje de 18.000 bonos a lo largo de todo este ejercicio.

Los bonos podrán solicitarse del 4 de septiembre al 6 de octubre en la web oficial de la campaña, aportando los datos que se solicitan a través de un formulario. Cada beneficiario podrá solicitar un máximo de cuatro bonos que tendrán una validez de siete días desde su validación, por lo que pasado ese plazo sin haberse gastado caducan y se reintegran a la Bolsa de bonos. No obstante, en el caso de bonos no gastados podrán ser solicitados de nuevo por la misma persona o por otra, con el propósito de que no se pierdan y puedan utilizarse a lo largo de la campaña.

Los bonos son de 15 euros y se podrán canjear por compras a partir de 30 euros, lo que en ese caso supone un descuento de hasta el 50%; a razón de un bono para compras de 30 euros o más, dos bonos para compras de 60 euros o más, tres bonos para compras de más de 90 euros, o los cuatro bonos disponibles para compras de más de 120 euros.

Derribo en Travesía de Hermanos Pinzón

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local aprobó las licencias ambiental y urbanística para la instalación de fotovoltaicas, centro de Transformación y Línea de Evacuación en la parcela 9, del polígono 37, además de la licencia de construcción de una vivienda en la calle San Antonio y un permiso para derribar una edificación en Travesía Hermanos Pinzón.