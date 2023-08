"Quise pintar a la Soledad porque me cautivó la devoción que le tiene Zamora"

Juan Francisco Martínez Zamora es el artista que ha efectuado el cartel con motivo de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad. Natural de la localidad cordobesa de Castro de del Río, cursó Historia del Arte en la Universidad de Granada. Desde hace más de una década es profesor de Historia en Secundaria en la provincia de Málaga.

–¿Cómo surge su relación con la Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora?

–Yo inicialmente contacté con ellos con la intención de pintar algún cuadro de la Virgen. Estuve en Semana Santa en Zamora y me gustó tantísimo la imagen que les escribí para pedirles más fotos para poder pintar la imagen. Ellos me comentaron que podía ilustrar el cartel del quinario, pero finalmente me llamaron de la Junta de Gobierno porque habían visto mi currículum, las obras que tengo y habían decidido que yo fuera el autor del cartel de la coronación. Quería pintar la imagen porque me impresionó y acabé con la grata sorpresa y el honor de hacer el cartel de su coronación.

–Cuando conoció la imagen ¿qué es lo que le llamó la atención para que posteriormente tuviera interés por pintarla?

–Además de la impresionante imagen en sí, me cautivó la devoción de Zamora. La cantidad de damas que iban acompañando el Sábado Santo. Me impresionó que en el desfile la imagen fuera una más. Las mujeres en silencio con su vela y al fondo, la Virgen de la Soledad, que parecía una reina, de luto, me pareció incluso una imagen de cine. Sabía que había mucha devoción, pero cuando lo palpé en la calle fue impresionante. De hecho, la había visto el Viernes Santo por la mañana y me gustó mucho, pero el Sábado Santo es impresionante. El propio Sábado Santo estuve viendo la Soledad de Toro y me gustó, pero no tanto como la de Zamora con tanto orden, tanto silencio...

–Usted que conoce por dentro las hermandades andaluzas y sabe lo importante que es una coronación, ¿cómo recibió el encargo?

–Cuando me lo propusieron lo que se me vino a la cabeza fue que el protagonismo absoluto lo tenía que tener la Virgen. En muchos carteles aparecen ángeles u otros elementos. Lo que no sabía era si iba a pintar la corona. Finalmente opté porque fuera una coronación simbólica. Quise que la Virgen estuviera arropada por la música y las oraciones de Zamora por eso la parte inferior del cuadro es como una partitura de la cual emergen las oraciones del pueblo que van hacia el cielo y hacia ese sol que corona a la Virgen.

–Descríbanos el trabajo que ha efectuado.

–El protagonismo recae en la Virgen de la Soledad que porta el manto con el desfila el Sábado Santo. La parte inferior es un collage que está hecho a partir de una copia de las partituras de las diferentes marchas escritas a la Soledad y del himno escrito con motivo de su coronación. Sobre él, he recreado una especie de nebulosa como si la partitura se fundiera y la letra y las oraciones fueran hacia el arriba. El conducto de subida es a través de las tres cruces que aparecen en la parte de atrás, una alusión a la estación que se efectúa el Viernes Santo en las Tres Cruces. La cruz central no aparece, ya que la Virgen estaría situada sobre ella y las otras dos se corresponden a las bandas blancas laterales. Si te acercas al cuadro se pueden ver perfectamente las letras y las partituras que acaban en la silueta de Zamora con lo que he querido hacer una metáfora de que la Semana Santa es música, dada la importancia de las bandas en el Viernes Santo o la entrada de la Virgen al ritmo que marcan los músicos.

–En un segundo plano de la obra ha situado el templo de San Juan de Puerta Nueva y a la Catedral de Zamora.

–Por un lado, el primer templo del diocesano porque será donde va a ser coronada y y también San Juan con el merlú. Además, el templo que alberga a la Virgen aparece dos veces en el cuadro. En ese segundo plano y el hermosísimo rosetón románico muy identificativo de esta iglesia aparece recreado a modo de visión o ensoñación detrás de la Virgen como si fuese parte de la corona, como si Ella estuviera coronada por el Románico zamorano. El rosetón está hecho con hecho con luz, tonos cobrizos, dorados...

–En la parte superior, como si fuera el madero horizontal de las cruces, aparece una leyenda ¿qué ha escrito?

–En latín "Solo tú eres digna de ser reina", que hace alusión a los grabados antiguos donde aparecían celebraciones de los reyes o actos reales donde aparecía este tipo de letanía y lo he aplicado a la imagen como forma de ensalzar la figura de María.

–¿Por qué a esa corona ficticia presenta unos haces de luz tan potentes?

–La Virgen aparece con una triple corona. Por un lado, aparece un sol, un sol grandioso que está solo en el cielo, pero al mismo tiempo el sol es el símbolo de Jesús y María, el símbolo de la luna. La luna refleja el sol y recibe su luz. Por otro lado, ese sol llamativo y poderoso acoge su centro a esa corona hecha de luz que representa a todas las peticiones y oraciones de las almas zamoranas. Esa luz que Zamora recibe y la ciudad se la devuelve en forma de corona simbólica a modo de gratitud. Y el rosetón de San Juan que corona a María.

–Todo el simbolismo que ha explicado conlleva un trabajo previo de preparación. ¿Cuánto tiempo ha invertido para pergeñar la obra?

–El proceso de ejecución en sí han sido unas 90 horas. Yo partí de una idea inicial y sobre ese planteamiento fueron surgiendo otras nuevas ideas. Yo he pintado el cartel teniendo de fondo grabaciones de Semana Santa de la procesión de la Soledad. Continuamente estaba escuchando o bien gregoriano, que muy inspirador, o bien las marchas y las retransmisiones de las procesiones, que me han ayudado mucho. Me conozco su historia de pe a pa porque me ponía YouTube y a pintar. Es algo que suelo hacer y desgasta sobre todo en el momento inicial. Incluso tuve un momento en el que me pregunté cómo me había metido en el proyecto, sobre todo hasta que ves que la obra evoluciona de manera clara. Una vez que arrancas y que la obra fluye, se disfruta mucho. Cuando comencé no tenía la imagen global puesto que el boceto inicial era simplemente la Virgen en el centro y cuatro trazos. Conforme he ido avanzando han ido surgiendo nuevas ideas como pintar el cielo de rojo.

– ¿Por qué ha optado por esta tonalidad?

–Me he decantado por un rojo intenso que contrasta con el negro, que hace referencia a la Pasión de Zamora por la Virgen y es un guiño a los vinos zamoranos y a las tierras llanas castellanas.

–¿Cómo ha ido informando del proceso a la directiva?

–A mí me gusta remitir imágenes del proceso, pero nunca de la obra terminada al completo. Yo les fui remitiendo imágenes por partes y les iba gustando bastante, con lo que yo me quedaba tranquilo. Cuando uno pinta la imagen titular de una cofradía también quiere que sea ella. Quería que la identificaran perfectamente y que les gustara el resultado final y creo que lo he logrado. La directiva me ha remitido un paquete con carteles porque en Andalucía me lo están pidiendo ya que distintos medios digitales especializados en Semana Santa se han hecho eco del cartel.

–La mayor dificultad ¿cuál ha sido?

–Los negros del manto que está hecho totalmente con veladuras. Empecé manchando de una manera muy básica para luego ir aplicando capa sobre capa. Me decanté por una base acrílica y terminación a óleo, mientras que la parte inferior es un collage de papeles encolados.

–Tras pintar a la imagen que hiciera Ramón Álvarez ha regresado varias veces a Zamora, ¿qué ha sentido cuando se ha reencontrado con la imagen?

–Fue muy bonito. En la presentación me acompañó mi madre y me resultó muy emotivo. He pasado unos días de vacaciones en Asturias y paré en Zamora media hora para ir a verla.

–Usted estudió la carrera de Historia del arte, pero ¿de qué manera llega al mundo de la pintura?

–Se trata de un proceso autodidacta. El Segundo de Bachillerato recibí clases de dibujo en mi pueblo. A partir de ese punto he ido aprendiendo de manera individualizada. Conforme he ido avanzando, he ido aprendiendo.

–Usted tiene obra de Semana Santa de muchas en muchas localidades, pero ¿cómo empezó a plasmarla?

–Ahora estoy más relajado, pero he estado muy metido en el mundo cofrade. Soy uno de los fundadores de una cofradía en mi pueblo. Cuando tenía unos trece o catorce años unos muchachos y yo fundamos la cofradía del Vía Crucis, luego soy costalero en Málaga de la patrona, la Virgen de la Victoria, y también de la Virgen del Carmen. Tengo bastante relación con la Semana Santa de ahí que empezara pintando carteles para mi pueblo y cuadros para las cofradías de mi pueblo. Poco a poco cuando he vivido en Granada y en Málaga empecé a hacer de allí y posteriormente para afuera. Además, las redes sociales me han ayudado mucho para dar a conocer mi obra. Ahora tengo obra en Cádiz, en Madrid, en Granada capital y en muchos pueblos en el entorno de Málaga y ahora también en la ciudad de Zamora.

–Desde su punto de vista ¿se plasma la Semana Santa de manera distinta cuando se la conoce por dentro?

–Totalmente. Ahora inclusive las disfruto más porque solo procesiono en una. Los desfiles los veo desde fuera y artísticamente los disfruto más.

–¿Asistirá a la coronación?

–Lo tengo complicado porque iniciamos el curso académico dos días después. Para mí es un fin de semana complejo.

–¿Volverá a pintar la Soledad de Zamora?

–Con toda seguridad sí. Es una imagen con mucha fuerza e invita a recrearla con técnicas mucho más modernas y estilos más expresionistas.