Gol a favor de la España Vaciada en Zamora

"Quiero devolver al fútbol todo lo bueno que me ha dado durante los veinte años que llevo trabajando profesionalmente en el sector". Esto es lo que ha empujado a Rubén Hidalgo Ramiro a poner en marcha la fundación Give Me Five, con el objetivo de que este deporte pueda llegar de manera organizada a todos los menores del país, "sin distinción de sexo, situación económica o demográfica", puntualiza. Y es por esta última condición por la que ha decidido que la sede de la fundación se instale en Zamora, concretamente en Quiruelas de Vidriales, localidad a la que está muy vinculado, ya que su familia paterna procede de allí y son muchos los veranos que ha disfrutado —y sigue disfrutando— en el pueblo.

"Zamora es la tierra de mi padre y pasar las vacaciones en Quiruelas ha sido siempre muy positivo en el desarrollo de mi personalidad. Considero que empezar el proyecto aquí será muy gratificante, ya que muchos niños están perdiendo la oportunidad de vivir el fútbol organizado. Es imprescindible en la vida de todos generar programas gratificantes que nos permitan crecer en lo personal", considera. Programas con profesionales En este sentido, apunta que "la España Vaciada necesita programas específicos impartidos por profesionales, como ofrece nuestra metodología, orientada a grupos reducidos heterogéneos, sin importar la edad o el sexo de los participantes. Queremos, en cierta manera, copiar el modelo de escuela rural e implementarlo en la educación deportiva", resume sobre el proyecto. El primer paso de esta idea es ponerse en contacto con pequeños ayuntamientos —comenzando por Zamora, aunque se trate de un proyecto a nivel nacional— que quieran poner en marcha fútbol organizado para los niños "mediante una metodología de entrenamiento para grupos reducidos, en la que un entrenador trabaja con equipos de seis o siete pueblos cercanos a lo largo de la semana". Esos equipos pueden estar compuestos por solo cinco niños y ser de diferentes edades. "Se puede confeccionar un equipo entre los jugadores de todos esos pueblos cercanos para competir los sábados por categorías", sugiere. La idea le rondaba la cabeza desde hacía ya tiempo. "La suerte de viajar por todo el mundo por mi trabajo me ha ayudado a conocer grandes proyectos sociales vinculados al fútbol, principalmente en aquellos sitios donde el fútbol no es un negocio, sino la manera real de formar en valores a los jóvenes, darles una oportunidad para desarrollar su talento y alejarlos de las lacras sociales", subraya. Ver tan de cerca esas iniciativas y los buenos resultados que estaban dando le hizo sentir que era su "responsabilidad" poder replicar este tipo de proyectos en España. Balón y valores De este modo, además de aprender a chutar bien un balón, los niños y niñas que formen parte de estos pequeños equipos de pueblo asimilarán grandes valores. "En los eventos que organicemos el fútbol será solo una excusa para desarrollar a su alrededor talleres formativos en los que les enseñemos los valores del deporte", apunta Hidalgo. Desde la incorporación de la mujer al deporte profesional, hasta el rechazo al acoso escolar, pasando por la nutrición del deportista para una vida sana, la alarma sobre la ludopatía en las apuestas deportivos, el respeto a la figura del entrenador y del árbitro, la creación de líderes o la gestión del talento. "También se podrá ampliar con talleres para padres o programas Erasmus Plus en la España Vaciada, para conocer el mundo a través del fútbol", adelanta. La financiación de este singular campeonato se financiaría a través de la fundación, con donaciones de empresas locales y subvenciones de la Real Federación Española de Fútbol, fondos europeos, ayuntamientos e incluso patrocinadores directos. "Las empresas que colaboren podrán desgravar un 40% de esa ayuda y, una vez puesto en marcha el proyecto, se presentará al Consejo Superior de Deportes, con lo que esa deducción podría aumentar hasta el 90%", asegura Hidalgo. Además, este apoyo económico les dará una visibilidad social directa. Apoyo de los ayuntamientos En cuanto a los ayuntamientos donde se pongan en marcha estos equipos, será una posibilidad para generar nuevos puestos de trabajo, "principalmente de entrenadores, siendo referencia en la comarca. El fútbol es un motor en cualquier economía, por pequeño que sea el proyecto, aparte de un orgullo y sentimiento de pertenencia tan importante en un mundo con tanto estímulo externo. Jugar y animar al equipo de la comarca, aunque sea pequeño, es toda una alegría", considera. El propio promotor está aportando su granito de arena económico a través de la venta de su libro, "Dar el paso a vivir del fútbol", que ya está a la venta en diferentes plataformas y cuyos beneficios irán destinados a la fundación Give Me Five, donde además de este proyecto de fútbol en la España Vaciada, promueve otros planes de fútbol femenino, becas para familias vulnerables o formación reglada en el deporte.