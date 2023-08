Es frecuente pasear por el río Duero en Zamora -la ciudad no es la excepción, es habitual en cualquier otro territorio de España- y ver a familias con niños dando de comer a los patos mientras pasan la tarde. Los animales son atraídos como un imán al ver el pan... y lo que no es el pan: patatas, gusanitos y hasta chorizo has podido ver flotando en el río mientras los palmípedos se vuelven locos de contentos. Sin embargo, no debes de hacer esto. ¿Por qué?

Prohibido La primera razón es clara: está prohibido y quien lo haga, se arriesga a una sanción. Pero más allá de la prohibición, dar de comer a los patos y ocas le hacen un flaco a estas aves porque estos alimentos no son los adecuados para este tipo de animales silvestres. Es precisamente al buscar esta comida por lo que abandonan el agua en muchas ocasiones y saltan a la orilla. Ocas bajo control en Zamora Una dieta alta en calorías y carbohidratos pero baja en nutrientes provoca en los patos la llamada "ala de ángel". Suponque ésta se le puede torcer hacia fuera y eso les impide volar. Además, el exceso de pan puede provocarles fallos renales o problemas de obesidad. Las crías Cuando las crías -tan monas, tan chiquititas- obtienen alimentos de los humanos de forma constante, pierden la habilidad de buscar comidas por sí mismas. Algas, olores y atascos Si echas alimentos al río no solo no le harás ningún favor a los patos, sino que crecererán algas y moho en el agua, además de malos olores. Esto hace que el agua se contamine y se vuelva inhabitable para otras especies.