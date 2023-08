Trono eterno para el rey del fútbol

Se retiró en 1977, pero su juego todavía se recordaba, más de cuarenta años después. La muerte el pasado diciembre de Edson Arantes do Nascimento, el archiconocido Pelé, dejó huérfanos no solo a varias generaciones de brasileños, sino también a todos los amantes del (buen) fútbol. Entre ellos, Hugo García Luca, zamorano que hace años fijó su residencia en Brasil. Este artista puede decir que conoció de primera mano al astro del fútbol y que incluso entabló una bonita relación, desde que coincidieran en un acto inaugural de una estatua del futbolista realizada por el zamorano.

"Esta figura me la encomendó un amigo suyo que era mi cliente. En la inauguración, el propio Pelé me dijo que le había gustado mi trabajo, que le había conseguido sacar el parecido, porque me confesó que muchas estatuas que le habían hecho antes no se parecían a él en absoluto, pero que las aceptaba por simpatía", recuerda con nostalgia.

Ese amigo en común era Pepe Altstut, el mismo empresario que fue el impulsor del mausoleo de Pelé. Y no tuvo dudas en acudir al escultor zamorano para que pusiera en marcha este proyecto.

Lo primero para aceptar este trabajo es ser un gran amantes del fútbol y García Luca lo cumple con creces. "He jugado mucho al fútbol en mi infancia, aunque luego me dediqué a otros deportes como el surf, las artes marciales, el esquí sobre la nieve o el piragüismo", enumera. De hecho, en este último deporte destacó en los años en los que vivió en Zamora, puesto que remaba en el Club Náutico.

"Ahora practico el esquí de hierba, que es una novedad que estamos introduciendo en Brasil", revela. Sobre Pelé, no hay dudas. "Para mí, es el mejor de todos, cuando cabeceaba, parecía que flotara en el aire por segundos", describe.

García Luca había realizado muchas estatuas más del futbolista brasileño a lo largo de su carrera artística, que se pueden ver en diferentes puntos del país, pero para el proyecto del mausoleo, el trabajo fue bastante más especial. "Me inspiré en la trayectoria de su vida, en su fútbol y, sobre todo, en el alcance mundial que ha tenido, para que quedara como una especie de relicario sobre sus conquistas deportivas que pudiera quedar para el recuerdo de las generaciones futuras", resume sobre cómo se forjó este magno proyecto.

Un diseño que se llevó en el más absoluto secreto durante dos años. "Ni el propio Pelé lo sabía y, cuando se lo contamos, bromeó diciendo que no seguiría firmando autógrafos cuando descansara allí", ríe, dando ejemplo del buen humor del deportista brasileño.

En su propio estudio elaboró las dos estatuas de bronce que guardan la entrada, por la que se entra a la zona de la tumba, realizada con mármol de Carrara. "Tiene adornos y paneles en alto relieve en bronce, con los que he querido representar sus momentos de gloria", detalla sobre el mausoleo.

Fue en mayo cuando este mausoleo se abrió al público y el zamorano no puede estar más satisfecho con la acogida que ha tenido. "Ha habido mucha repercusión sobre esta obra, un reconocimiento que ni yo mismo esperaba. Para mí, es mucho más que un trabajo comercial", apunta, indicando que este panteón le devuelve a Pelé ese brillo de rey del balón. "Sin duda, es la obra más importante que he hecho en relación al reconocimiento popular y por la grandeza del personaje", agradece.