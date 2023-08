"Muchos jóvenes, de todas las clases sociales, sufren carencias emocionales y sociales"

Volcado desde muy pronto en líneas de intervención con jóvenes, Iván Pérez, terminó por formarse como educador social y de calle, un trabajo vocacional, de mucha implicación personal y entrega que este zamorano desarrolla ahora como técnico para el Ayuntamiento de Zamora. A pie de calle, recorre los barrios, analiza la situación de adolescentes y jóvenes para ayudarles en sus conflictos personales o grupales desde el programa municipal Construyendo Mi Futuro, de educación de calle que se convierte para ellos en una herramienta, un apoyo, para afrontar la vida, evitar actividades delictivas, el dinero fácil que pueda llevarles al tráfco de drogas, a robar o a vender su intimidad. En los bajos del templete de La Marina, punto de reunión de adolescentes y jóvenes, tiene sus instalaciones para actuar a nivel individual y grupal.

–Ni siquiera había comenzado a estudiar Educación Social y ya trabajaba en la calle, ¿qué le enganchó?

–Es forma de intervención que más te permite ayudar a la gente, realmente. En un instituto, al final, tienes que dar temario; lo no formal, al final, es calle, es un sistema no reglado, me permite hacer lo que necesitan los chavales y las chavalas, si tengo que verlos a las doce de la noche porque sé que pasaran a esa hora por determinado sitio, pues lo hago. Creo que hay que estar cuando te necesiten.

–¿Hacen un seguimiento muy de cerca para ver si se meten en líos, cómo se mueven y dónde?

–Sí, hacemos seguimientos individualizados, por ejemplo, sesiones semanales en las que evaluamos progresos; otras son más serías. Desde el Ayuntamiento nos reunimos una vez al trimestre con todos los institutos de la ciudad y planteamos qué vamos a hacer con los chicos y las chicas. Hacemos una intervención muy amplia y muy integral, es lo que me gusta.

–¿Son quienes viven en barrios periféricos, con menos recursos, la mayoría de usuarios del servicio?

–No solo, nos derivan chicos y chicas de toda la ciudad, no tenemos una intervención tan localizada. Muchas veces, he tenido usuarios de Los Bloques y acaban en Cruz Roja que es el recurso más cercano.

–¿La diferencia entre las clases sociales se percibe mucho?

–Sí, se nota. Pero, sorprendentemente, alguna persona procede de familias con buena capacidad adquisitiva pero que, al final, sigue teniendo necesidades, emocionales, muchas; y sociales porque, no encuentra los espacios en los que poder relacionarse e, incluso, la forma correcta de hacerlo. Piensa en niños y niñas con variabilidad funcional, como puede ser un TEA, encajan muy bien en nuestro programa y les viene muy bien porque la relación es más de uno en uno.

–¿Las carencias emocionales son las mimas, procedan del espectro social que procedan?

–Normalmente, no. El bagaje que tú traes, la trayectoria vital, de dónde vienes, influye mucho en las herramientas que tienes, en cómo puedes sobreponerte a determinadas circunstancias. Sobre todo, nos pasa mucho en los perfiles de emigrantes, menores que vienen de otras culturas que traen otra forma de entender el mundo y les cuesta entrar en la española. Pero sí que pasan necesidades emocionales e importantes; pueden ser de aislamiento o relacionadas con el entorno familiar, hay mucho.

–¿Cómo gestionan ustedes esos problemas, hay psicólogos?

–Sí. Tengo la suerte de trabajar en el Ayuntamiento, si hay que hacer una derivación, elaboramos un informe técnico que lleva horas redactarlo. Pero en el día a día trabajamos desde la confianza, te muestras como una figura de referencia para el chaval o la chavala. Cuando me llaman, al margen de la satisfacción de que confían en ti y de que estás haciendo bien tu trabajo, compruebas que tienes capacidad de acción, algo que, a veces, en los institutos no se llega porque no vas a parar la clase para dedicarle media hora y ver cómo está. Yo puedo, aunque mi turno acaba a las seis de la tarde, si me quiero quedar hasta las siete, tengo la libertad para hacerlo y dedicarle ese tiempo que necesita.

Mucha, mucha información sobre jóvenes que necesitan ayuda nos llega del propio grupo, a veces, llega alguien y te dice "tengo un amigo que se está perdiendo"

–¿Cómo llegan a este servicio del Ayuntamiento de Zamora, los derivan desde los CEAS, de otras instituciones o ONG’s?

–Sí, desde todos los medios que te puedas imaginar, derivados de institutos, de otras entidades sociales y otras formales. A veces, hacemos captación en la calle, pero, sobre todo, sobre todo, nos llega la propia juventud, se dirige a nosotros, tenemos ya nos conocen.

–¿Cómo captan en la calle a los futuros usuarios del servicio?

–Caminas, observa, vas viendo las zonas, los grupos juveniles...

–¿Y cómo les abordan para lograr que entren en los programas?

–Hacemos actividades, a veces, muy llamativas. Si quiero captar a un chico que, a lo mejor, sé que al salir del instituto a las dos y media solo pasea por allí, ese día pongo un cartel: "Videojuegos". Él solo entra, hablamos un poco. Nosotros observamos los puntos de reunión juvenil y, al estar en La Marina, es más fácil, hay muchos grupos.

"Hay que guiar a la juventud sobre los riesgos que existen tras la posibilidad de obtener dinero fácil en las redes sociales, y del impacto en su salud mental

–¿Estudian la zona en la que van a trabajar antes de comenzar a intervenir?

–Sí, tengo un día dedicado específicamente para hacer calle, no hago intervención con los grupos. Vas a zonas, observas los comportamientos entre ellos, qué hacen, cómo se mueven y, a partir de ahí, vas planificando cómo intervenir.

–¿Ven cómo se relacionan?

–Sí. Pero mucha, mucha información nos llega a través de ellos y ellas, vienen a decirte: "oye, tengo un amigo que veo que se está perdiendo...". O se acercan.

–Sorprende esa implicación tan directa para ayudar a los amigos y amigas.

–Pues nos pasa mucho. No hace tanto, tras una reunión de grupo me encontré con dos chicas habituales que ya se han graduado en nuestro programa, iban con otra que tuve hace muchos años y el saludo sirvió para que volviera como usuaria de nuevo.

–Ya saben que en el templete de La Marina hay una persona que les puede ayudar si tienen un problema.

–Sí, sí, a veces nos derivamos, desde el templete también se trabaja el programa de ocio alternativo para jóvenes, "La Comunidad del Sereno", dirigido a personas de entre 11 y 16 años.

"Los más media son responsables de la agresividad de los jóvenes, y los adultos también"

–¿Dónde realizan esas reuniones semanales de grupo?

–En el templete, los lunes, martes y miércoles con tres grupos diferentes dentro, en el local.

–¿De qué hablan, qué hacen?

–Todo lo que te puedas imaginar, actividades; a veces, solo hablamos, compartimos un rato. Demandan mucho. Tenemos un programa liderado por jóvenes y actuamos en función de lo que veo que necesitan, no siempre es lo que piden, y, dentro de nuestras posibilidades, lo que solicitan.

A veces captamos a los chicos y las chicas que entran en el programa en la misma calle, les observamos, vemos qué hacen, cómo se mueven antes de programar una intervención"

–Les imagino hablando cada uno de sus problemas, compartiéndolos.

–Sí, eso también lo hacemos. Otras, por ejemplo, vamos a visitar el Comité Antisida porque detecto que tienen necesidades relacionadas con el aspecto sexual; o hacemos una manualidad dentro del templete, una narrativa que te lleva a evaluar, como la ventana de johari, la típica dinámica de analizar qué ven de mí los otros.

–¿En estas dinámicas, se trabaja la autoestima, los valores?

–Sí, la autoestima, mucho. Los valores es más complejo, porque el perfil de calle para nada es definido, la juventud de calle tiene valores muy diferentes, un lunes puedo trabajar con un chico que tiene unas actitudes homófobas y el miércoles desde posturas opuestas. Compartimos cómo se siente cada uno, qué le ha pasado en la vida, cómo está, etc., en un buen tono. En actividades físicas hacemos de todo lo que puedas imaginar.

–Ese pensamiento generalizado de que han pedido todos los valores, de que son ninis, sin ninguna curiosidad o inquietud por nada, ¿es errónea, es un tópico?

–Sí es un tópico. Como sociedad, hemos fallado a los jóvenes, es la lectura que hago después de trabajar con ellos, son pioneros, los primeros en enfrentarse a la sociedad de hoy y, además, están abriendo brecha, descubro aplicaciones informáticas gracias a ellos y no soy tan mayor. De repente, entras en un mundo, como me pasó con OnlyFans (red social bajo suscripción en la que los usuarios pueden vender o comprar contenidos). Tenemos que estar ahí, hay que aprender a guiarles, exponerles los riesgos porque para un joven sin recursos es muy llamativo, "yo vendo mi cuerpo y me pagan extraños", pero claro, tiene sus consecuencias, incluso el impacto que tiene en su salud mental que, a lo mejor, no han medido. Para eso estamos los profesionales.

–¿Qué le han aportado como persona?, ¿cómo ha cambiado con este trabajo?

–Uff, muchísimo. He aprendido más de los chicos y las chicas que en la educación reglada. Cambias completamente el perfil y la forma en la que miras al mundo.

–¿Están tan perdidos como percibimos los adultos o les prestamos muy poca atención?

–En general, a mis chicos y chicas, los adultos les hacen muy poco caso, es más, tienen muchos problemas con ellos: profesores con los que se llevan mal; personas de referencia que son equivocadas, hacen cosas que no deben y, sin querer, han asumido ese modelo y ahora repiten las conductas de sus mayores y se encuentran con que si estoy haciendo lo que me han enseñado, ¿por qué no funciona?, ¿por qué me siento mal?.

–¿Tienen algún arma frente a ese olvido?

–La juventud de hoy es muy resiliente, tiene mucha capacidad de adaptarse a los cambios de este mundo líquido de Bauman (término que acuñó este sociólogo polaco para definir el estado fluido y volátil de la actual sociedad).

–Estamos hablando de adolescentes de entre 12 años y18, ¿qué es lo que más les asusta cuando escarbas un poquito?, ¿cuáles son sus miedos?

–En realidad, trabajamos con gente de entre 10 y 30 años. Para conocer esos aspectos, entras por la vertiente más social: la imagen que ellos transmiten al mundo, cómo se perciben entre ellos o cómo quieren hacerse ver. Si vas a los más profundo, tienes que ir a cada caso individual, decirles vamos a parar, proponer un asunto, una serie de preguntas, pedirles silencio para pensar en una esa cuestión y poder llegar a una reflexión seria.

"Trabajamos la autoestima mucho, los valores es más complejo porque el perfil de calle no es definitivo, la juventud de calle tiene valores muy diferentes"

–¿Son capaces o les cuesta desengancharse de ese mundo de imágenes e información que no les deja de bombardear?

–Sí, les cuesta, se resisten, pero también está tu experiencia, tu método como educador para ayudarles. La primera sesión es dura, la segunda se hace rara, en la quinta ves ya algún progreso, pero cuando llevas nueve meses, no paramos ni en verano, vemos progresos muy elevados en chicos que en septiembre daban hasta miedo y pensabas "uy, este, como no lo llevemos por donde debe, igual acaba enuna cuneta". Hoy veo progresos muy grandes en ellos..

–¿En qué aprecia el cambio?

–Están mucho más normalizados, aceptan más a la gente, te pueden hablar de temas que al principio eran impensables. Crean sus propios sueños, que pueden ser mágicos pero cuando llegaron no había ninguno en su vida,. Hay un chico que ahora quiere estudiar una carrera que precisa una nota muy alta en la EBAU, ¡pero cuando le conocí quería ser traficante!

–¿La satisfacción es total?

–Sí, hay casos que no acaban bien, de vez en cuando te toca ir a un funeral o ves a uno de los chicos que se ha perdido en la droga, comete delitos, busca el dinero fácil vendiendo su cuerpo o se toma la justicia por su mano. Imagina uno que haya sido maltratado por su padre y no ha sido consciente de ello por los apegos porque, hasta que no tienes cierta madurez o hasta que no sales al mundo, no eres capaz de valorar esas situaciones. Si no le ayudas a salir de esa burbuja sigue pensando que su padre le quiere muchísimo aunque le partiera la cara cada día. Puede volverse muy conflictivo y, quizás, un día termine clavando un cuchillo a alguien y matándole, si no ha hecho un proceso acompañado.

–¿Tienen intervenciones para evitar las quedadas de chicas y chicos para pegarse en Zamora?

–Hemos hecho mucha intervención, sobre todo desde Menesianos. Nos coordinamos Ayuntamiento, Cruz Roja y Menesianos, yo me encargo de la vertiente digital, les sigo en las redes sociales, realizo un seguimiento de lo que suben a las cuentas. Son los propios chicos los que te comentan ahora mismo, "¿has visto esto?".

–¿Antes de que un incidente de ese tipo salte a las noticias, ya lo saben?

–Sí, quienes pasan por allí son los primeros en verlo; porque los chicos y chicas se enteran, corre la voz entre ellos y un recurso específico, como podemos ser nosotros, o social o los institutos se enteran. Nos ponemos en marcha de inmediato y nos coordinamos para saber quién ha podido estar, hacemos intervenciones específicas.

–¿Qué cree que hay detrás de esas agresiones?

–Una carencia muy elevada de habilidades de resolución de conflictos de cualquier tipo en los jóvenes, incluso, si te dejé un boli y no me lo devuelves en clase, te arreo hasta que me lo des. También, hubo un momento en Zamora en el que empezó a ser espectáculo, una forma fácil de conseguir un reconocimiento en las redes sociales entre ellos y ellas mismas, lo mismo que hubo un tiempo en el que tirarte un cubo de agua fría.

–¿Esa agresividad, por que?

–Es muy complejo, no hemos sido solo los adultos, critico a los más media, por ejemplo, a todos mis chicos les encantan los coches, porque vamos por la décima película de Fast & Furious. También puede ser una herramienta muy buena si se trabaja con ella la perspectiva de la familia, puedo conseguir que vean los valores detrás, cómo se cuidan los protagonistas, por ejemplo, y que no todo es acelerar. Trabajo mucho desde la gamificación, una corriente de la pedagogía que interviene a través del juego, los de mesa, los que hacen ellos, la play station, la forma en la que se relaciones, hay que intervenir en esos espacios también.

"Detrás de las peleas grupales hay una carencia muy elevada de habilidades para resolver los conflictos"

–¿Se ha echado hasta alguna partida con ellos?

-Sí, sin ningún problema, porque lo primero que ves en ese contexto es quién es ese chico: no es el mismo que está conmigo en el templete, ni el que es en casa o en el instituto. En la partida descargan adrenalina, y no es una mala forma, prefiero eso a que pegue a alguien por la calle. Estar presente en ese juego te permite decirle "¿pero te estás dando cuenta de lo que estás haciendo?, pero frena que este chico no te ha hecho nada". Se lo puedes decir desde tu mesa de trabajo, pero qué caso te van a hacer

–¿Se precisan más educadores de calle y programas?

–Sí, lo creo firmemente. La intervención de calle es muy callada, pocas veces hablo de lo que se hace porque trabajas con los chicos y con las chicas en situaciones muy complejas que a la gente puede costar mucho entender, pero tiene un impacto tremendo, indirectamente estás trabajando con la familia, a veces directamente, con ese entorno.

–¿Cuál es su estrategia?

–Busco líderes juveniles, si eras capaz de que deje de ir un bar a liarla, el grupo va con él, o sea, que el impacto es muy elevado. La inclusión laboral en trabajos europeos, no en la venta de estupefacientes, saca a una persona de ese entorno marginal y a su descendencia, nosotros estamos trabajando con los hijos de personas a las que ya tuvimos en programas hace unos años.

–¿Implica que la marginalidad desaparece?

–Es bueno porque tienes el vínculo con esa familia, estás trabajando positivamente con ella, que, a la vez no ha podido salir del círculo de la pobreza, vuelves a tener a sus hijos, existen esas dualidades. Trabajamos desde el paradigma de la intervención centrada en la persona, es decir, tú puedes decir y hacer, pero la decisión final es suya, si deciden que "no trabajo porque gano más dinero si vendo droga"," es su decisión. Siempre les digo, "bueno, si necesitas algo, me llamas".